Ιταλία: Πρόωρες εκλογές για τη Μελόνι;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι βιώνει εσωτερικούς τριγμούς μετά την ήττα του κόμματός της, «Αδέλφια της Ιταλίας», σε ψηφοφορία στη Βουλή.

Η ήττα αφορά τροπολογία που διέθετε την επιστροφή στον σταυρό προτίμησης για τις βουλευτικές εκλογές, με τουλάχιστον 30 βουλευτές της συμπολίτευσης να ψηφίζουν αρνητικά.

Η Φόρτσα Ιτάλια και η Λέγκα, παραδοσιακοί εταίροι στην κυβερνητική συμμαχία, αμφισβητούν πλέον την ηγεσία της Μελόνι, στέλνοντας ευρύτερο πολιτικό μήνυμα εντός της κυβέρνησης.

Η ιταλική πολιτική πραγματικότητα επιφυλάσσει συνεχείς εκπλήξεις και ανατροπές, και η κυβέρνηση Μελόνι δεν αποτελεί εξαίρεση. Στο εσωτερικό της συντηρητικής κυβερνητικής συμμαχίας το κλίμα είναι ταραγμένο, εξαιτίας της ήττας που υπέστη το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», σε ψηφοφορία στη Βουλή.



Πρόκειται για τροπολογία, η οποία προέβλεπε την επιστροφή στον σταυρό προτίμησης για τις βουλευτικές εκλογές. Τουλάχιστον 30 εκπρόσωποι της συμπολίτευσης, όμως, εκφράστηκαν αρνητικά και όλοι κατάλαβαν ότι, πέρα από το συγκεκριμένο συμβάν, εστάλη ένα σαφώς ευρύτερο μήνυμα: η Φόρτσα Ιτάλια της οικογένειας Μπερλουσκόνι, αλλά και η Λέγκα αμφισβητούν, πλέον, τη μέχρι χθες πανίσχυρη ηγεσία της Μελόνι.

«Τρίζει» η κυβερνητική συμμαχία

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, δε, ακόμα και μέσα στο κόμμα της, η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» δεν φαίνεται να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Η αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων, της Ιταλικής Αριστεράς και των Οικολόγων ζητά άμεσα εκλογές -ακόμη και το φθινόπωρο- αλλά η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή.



Τα τελευταία γκάλοπ δείχνουν ότι στη φάση αυτή η συντηρητική συμμαχία που κυβερνά τη χώρα εξασφαλίζει το 41,1% της πρόθεσης ψήφου. Η κεντροαριστερά, σε περίπτωση συνεργασίας και με το κόμμα «Ζωντανή Ιταλία» του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, συγκεντρώνει ποσοστό 43,2%. Υπάρχει, τέλος, το νέο ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», το οποίο παρουσιάζει συνεχή άνοδο και έως τώρα «πείθει» το 6,3% των Ιταλών. Δεν είναι σαφές, βέβαια, αν θα παραμείνει αυτόνομο ή αν, τελικά, θα συμμαχήσει με τις σημερινές κυβερνητικές δυνάμεις.



Η Μελόνι θα μπορούσε να προσπαθήσει να πάει γρήγορα σε εκλογές, έστω και αν μέχρι τώρα επέμεινε στην ανάγκη κυβερνητικής σταθερότητας. Θα ήταν μια κίνηση αιφνιδιασμού, με έκκληση προς τους ψηφοφόρους να της δώσουν μια νέα, καθαρή εντολή για να βγει από τον «πολιτικό βάλτο».

Εμπόδια για πρόωρες εκλογές

Προκύπτουν, όμως, κάποια εμπόδια. Το πρώτο είναι ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου που προωθεί η κυβέρνηση εγκρίθηκε σήμερα από τη Βουλή, αλλά ακόμη δεν έχει ψηφιστεί από τη Γερουσία και η όλη διαδικασία ενδέχεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Το δεύτερο είναι πιο άμεσου, πρακτικού χαρακτήρα.



Πολλοί σχολιαστές δηλώνουν βέβαιοι ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν, σε καμία περίπτωση, πριν από τον Απρίλιο του 2027, διότι, διαφορετικά, οι βουλευτές και γερουσιαστές που ολοκληρώνουν την πρώτη τους θητεία δεν θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Πρόκειται για σημαντικό ποσοστό, πάνω από το ένα τρίτο του πολιτικού δυναμικού της Βουλής και της Γερουσίας. Ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι το δικαίωμα στη σύνταξη ωριμάζει μετά από τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, έξι μήνες και μία ημέρα από την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι για να στηθούν οι κάλπες, με αυτή τη λογική η πρώτη «χρήσιμη ημερομηνία» είναι εκείνη της 14ης Απριλίου.



Σίγουρα δεν μιλάμε για κάποια μεγάλη ιδεολογική μάχη, αλλά για διεκδικήσεις που -όπως φαίνεται- συνεχίζουν να ενώνουν τους εκπροσώπους όλων, σχεδόν, των πολιτικών δυνάμεων.

Πηγή: Deutsche Welle

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