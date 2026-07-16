«Όσοι κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη περί δήθεν εθνικής ήττας, πρέπει να βγουν και να μας πουν τι έκαναν την εποχή που κυβερνούσαν, όταν η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης.

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε «θλιβερές και ανιστόρητες» τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης περί «εθνικής ήττας», υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τι έκανε, τι κάνει και τι υπόσχεται κάθε πολιτική δύναμη. Όπως σημείωσε, εκείνοι που σήμερα ασκούν κριτική στην κυβέρνηση οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν στήριξαν κρίσιμους αμυντικούς εξοπλισμούς και σημαντικές αμυντικές συμφωνίες της χώρας στη Βουλή.

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Ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση, η Τουρκία είχε θέση συμπαραγωγού στο πρόγραμμα των F-35. Και σήμερα η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, έχει ενισχύσει αποφασιστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει στείλει σαφές μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση. «Οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν αμνησία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα εθνικά θαλάσσια πάρκα και στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κινήσεις που αποτυπώνουν στην πράξη μια ενεργητική και σοβαρή εξωτερική πολιτική. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει καταθέσει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στον οποίο αποτυπώνεται με σαφήνεια το απώτατο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ενώ τα εθνικά θαλάσσια πάρκα αποτελούν σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Κληθείς να σχολιάσει τη ρητορική του κ. Μπαχτσελί, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι δεν εκπλήσσει κανέναν, καθώς επαναλαμβάνει την ίδια παλιά συνταγή έντασης. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή κάτι καινούργιο, πέρα από τη γνωστή προσπάθεια της Τουρκίας να αναβαθμίσει τη θέση της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τέλος, αναφερόμενος στα τουρκικά σενάρια περί δήθεν περικύκλωσης της χώρας από γειτονικές δυνάμεις και κυρίως την Ελλάδα και το Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου τα χαρακτήρισε «επιστημονική φαντασία». Όπως τόνισε, μείζον ζήτημα για την Άγκυρα είναι οι σχέσεις της με το Ισραήλ, ενώ η Ελλάδα δεν αποτελεί «μακρύ χέρι» κανενός, αλλά μια χώρα που ακολουθεί σταθερά τον δρόμο του δικαίου και της σοβαρής διπλωματίας.

Πηγή: skai.gr

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