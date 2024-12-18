Η νέα σύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η νέα σύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε σήμερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:
Μέλη Εκτελεστικού Γραφείου:
Φάμελλος Σωκράτης
Σβίγκου Ράνια
Βασιλειάδης Γιώργος
Γεροβασίλη Όλγα
Δούρου Ρένα
Ζαχαριάδης Κώστας
Θεοχαρόπουλος Θανάσης
Καλαματιανός Διονύσης
Καραμέρος Γιώργος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παππάς Νίκος
Πολάκης Παύλος
Ραγκούσης Γιάννης
Χρεώσεις μελών Πολιτικής Γραμματείας:
Αράπη - Μπελώνη Παναγιώτα: Οργανωτικό Γραφείο/ Ναυτιλία & Νησιωτική Πολιτική
Δούρου Ρένα: Διεθνείς Σχέσεις & Ευρωπαϊκή- Εξωτερική Πολιτική/ Απόδημος Ελληνισμός
Ζαχαριάδης Κώστας: Περιβάλλον & Ενέργεια/ Αυτοδιοίκηση/ Νεολαία
Καρκούλια Ζωή: Οργανωτικό Γραφείο/ Δημόσια Διοίκηση
Κουβέλη Μαρία: Δικαιοσύνη - Δικαιώματα/ Φεμινιστική Πολιτική
Νοτοπούλου Κατερίνα: Πρόνοια & Κοινωνική Συνοχή/ Στεγαστική Πολιτική/ Τουρισμός
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα: Εργασία & Ασφαλιστικό/ Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Παππάς Νίκος: Οικονομία - Ανάπτυξη
Πολάκης Παύλος: Υγεία/ Διαφάνεια/ Αγροτική Πολιτική
Ραγκούσης Γιάννης: Πολιτικός Σχεδιασμός
Ρήγας Πάνος: 'Αμυνα/ Παιδεία
Συμεωνίδου Ελένη: Οργανωτικό Γραφείο/ Αθλητισμός
Φλαμπουράρης Αλέκος: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς/ Πολιτισμός/ Χρηματοπιστωτικό
Επίσης, στη Γραμματεία του Οργανωτικού Γραφείου εκτός από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Αράπη - Μπελώνη Παναγιώτα, Καρκούλια Ζωή, Συμεωνίδου Ελένη) συμμετέχουν ο Μορφίδης Κώστας και ο Χατζησάββας Μάρκος.
