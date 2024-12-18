Η νέα σύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η νέα σύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε σήμερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

Μέλη Εκτελεστικού Γραφείου:

Φάμελλος Σωκράτης

Σβίγκου Ράνια

Βασιλειάδης Γιώργος

Γεροβασίλη Όλγα

Δούρου Ρένα

Ζαχαριάδης Κώστας

Θεοχαρόπουλος Θανάσης

Καλαματιανός Διονύσης

Καραμέρος Γιώργος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παππάς Νίκος

Πολάκης Παύλος

Ραγκούσης Γιάννης

Χρεώσεις μελών Πολιτικής Γραμματείας:

Αράπη - Μπελώνη Παναγιώτα: Οργανωτικό Γραφείο/ Ναυτιλία & Νησιωτική Πολιτική

Δούρου Ρένα: Διεθνείς Σχέσεις & Ευρωπαϊκή- Εξωτερική Πολιτική/ Απόδημος Ελληνισμός

Ζαχαριάδης Κώστας: Περιβάλλον & Ενέργεια/ Αυτοδιοίκηση/ Νεολαία

Καρκούλια Ζωή: Οργανωτικό Γραφείο/ Δημόσια Διοίκηση

Κουβέλη Μαρία: Δικαιοσύνη - Δικαιώματα/ Φεμινιστική Πολιτική

Νοτοπούλου Κατερίνα: Πρόνοια & Κοινωνική Συνοχή/ Στεγαστική Πολιτική/ Τουρισμός

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα: Εργασία & Ασφαλιστικό/ Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Παππάς Νίκος: Οικονομία - Ανάπτυξη

Πολάκης Παύλος: Υγεία/ Διαφάνεια/ Αγροτική Πολιτική

Ραγκούσης Γιάννης: Πολιτικός Σχεδιασμός

Ρήγας Πάνος: 'Αμυνα/ Παιδεία

Συμεωνίδου Ελένη: Οργανωτικό Γραφείο/ Αθλητισμός

Φλαμπουράρης Αλέκος: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς/ Πολιτισμός/ Χρηματοπιστωτικό

Επίσης, στη Γραμματεία του Οργανωτικού Γραφείου εκτός από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Αράπη - Μπελώνη Παναγιώτα, Καρκούλια Ζωή, Συμεωνίδου Ελένη) συμμετέχουν ο Μορφίδης Κώστας και ο Χατζησάββας Μάρκος.

Πηγή: skai.gr

