Απόφαση Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ: Η νέα πορεία έχει αρχίσει

Απολογισμό της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την εκλογή νέου αρχηγού έκανε η Πολιτική Γραμματεία σημειώνοντας ότι «η νέα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη αρχίσει».

Το κείμενο απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας έχει ως εξής:

Μέσα στις τρεις εβδομάδες που μεσολάβησαν από την εκλογή του νέου προέδρου, έχει συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, καθώς και η Κοινοβουλευτική Ομάδα, με συλλογικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση και την ισχυροποίηση του κόμματος και κατάθεση προτάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα της χώρας.

Η πρώτη επίσκεψη του Σωκράτη Φάμελλου στο εξωτερικό, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Στις συναντήσεις που είχε, δηλώθηκε η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, από το σημείο που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά και στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες.

Επίσης, έγινε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, οποίος τον ενημέρωσε για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις όπως και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η διαφαινόμενη αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης αναφορικά με τον ελληνοτουρκικό διάλογο και την προσφυγή στη Χάγη, δημιουργεί δικαιολογημένες ανησυχίες και αναδεικνύει το κενό στρατηγικής. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης πληρώνει τα επίχειρα της μικροπολιτικής εκμετάλλευσης των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής της περιόδου της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και την πολιτική σύμπλευση με τον κ. Σαμαρά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει σταθερά στην ανάγκη διαλόγου με την Τουρκία, με σαφείς «κόκκινες γραμμές», στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ενός διαλόγου που να προασπίζεται την ειρήνη στην περιοχή, όπως και τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά και στην αναγκαιότητα επιστροφής σε μια ενεργητική, πολυδιάστατη, φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή που άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτόχρονα, την περίοδο αυτή διεξήχθη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανέδειξε τα αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, το δυσβάσταχτο κόστος που έχουν για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία οι πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς και την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός προγράμματος εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης.

Ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει απαντήσεις στις κοινωνικές ανάγκες, ως η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα κι έξω από τη Βουλή. Όχι μια αντιπολίτευση βολική στην κυβέρνηση, ούτε μια αντιπολίτευση της άρνησης και της ιδεολογικής περιχαράκωσης, αλλά μια μαχητική και προγραμματική αντιπολίτευση, που καταθέτει συγκεκριμένες και κοινωνικά δίκαιες προτάσεις, και προασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, με σκοπό την προοδευτική αλλαγή της κοινωνίας και της χώρας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δήθεν μειώνει φόρους, ενώ στην πραγματικότητα επιβαρύνει με 2,5 δισ. ευρώ παραπάνω φόρους την κοινωνία, από τα οποία 1,5 δις επιπλέον ΦΠΑ και 1 δις επιπλέον φόρο εισοδήματος. Εξαγγέλλει, υποκριτικά, μέτρα κατά της κερδοσκοπίας, ενώ αφήνει ανέγγιχτα τα υπερκέρδη των τραπεζών, των εταιριών ενέργειας, κι όσων κερδοσκοπούν καθημερινά στις πλάτες των πολιτών.

Η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και υποκριτικούς πανηγυρισμούς. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη μείωση των προμηθειών των τραπεζών, οι οποίες αφορούν μόλις το 7,5% των εσόδων των τραπεζών από προμήθειες. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιβάλλει φορολόγηση μόλις 100 εκατομμυρίων ευρώ στις τράπεζες, δηλαδή μόλις το 0,9% των κερδών που είχαν την τελευταία τριετία, ενώ αφήνει ανέγγιχτα τα ληστρικά επιτόκια των δανείων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συνολική πρόταση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ και την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και των διυλιστηρίων. Ειδικά για τον τραπεζικό τομέα, επιμένει στην αξιοποίηση και ενίσχυση της παρουσίας του δημοσίου στον τραπεζικό τομέα, με εργαλείο την Εθνική Τράπεζα για να μπορέσει να υπάρξει ανταγωνισμός, ώστε να μειωθεί η διαφορά επιτοκίων και χορηγήσεων στα επίπεδα που είναι οι ευρωπαϊκές συστημικές τράπεζες.

Η έκθεση της Eurostat για το κόστος εργασίας στην Ευρώπη διαψεύδει έμπρακτα τις δήθεν «εθνικές επιτυχίες» της κυβέρνησης. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης σημειώθηκε, στο γ' τρίμηνο του 2024, αύξηση του ονομαστικού μισθού, με μέσο όρο 4,4%, η Ελλάδα αποτελεί την θλιβερή εξαίρεση, αφού είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ονομαστικός μισθός μειώθηκε κατά 2,9 %.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισε το νομοσχέδιο στη βουλή και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και την επαναφορά του καθορισμού του από την ΕΓΣΣΕ ώστε να είναι αποτέλεσμα διεκδίκησης των συνδικάτων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Προγραμματικός στόχος μας η Αναδιανομή υπέρ της Εργασίας.

Δέσμευσή μας είναι, η διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών, η κατοχύρωση των ΣΣΕ, καθώς και η επαναφορά των βασικών αρχών των ΣΣΕ, της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας, του ουσιαστικού ξεπαγώματος των τριετιών, καθώς και η αποκατάσταση των συνταγματικών δικαιωμάτων της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και του δικαιώματος της απεργίας.

Όσον αφορά τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη στιγμή κινείται θεσμικά, προφυλάσσοντας το ίδιο το αξίωμα και τα πρόσωπα. Έτσι θα κινηθεί και την επόμενη περίοδο, μέσα από πρωτοβουλίες που θα στοχεύσουν στη δημοκρατική σύνθεση, καθώς και στη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων για ένα πρόσωπο με προοδευτικά χαρακτηριστικά, που θα υπηρετεί το θεσμό και όχι κομματικές σκοπιμότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αποφασίσει, συλλογικά, εγκαίρως και θεσμικά, τη στάση του απέναντι στην προεδρική εκλογή.

