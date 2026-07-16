Σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, αναφερόμενος στο ζήτημα της μεταφοράς μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ εξήγησε ότι «η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ».

«Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ» υπογραμμίζει ο γερουσιαστής βαν Χόλεν.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημοκρατικού γερουσιαστή



«Εδώ και καιρό αντιτίθεμαι στη μεταφορά του προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους F-35 στην Τουρκία. Η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.



»Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και την αμερικανική νομοθεσία. Ο νόμος είναι σαφής: όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα των F-35. Το Κογκρέσο το έχει καταστήσει αυτό σαφές σε διακομματική βάση, και οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτη.



»Γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν»

«Εφικτή η συμφωνία με Τουρκία, αλλά θα αργήσει»

Μια συμφωνία με την Τουρκία για τα μαχητικά F-35 είναι εφικτή, και όταν γίνει θα είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού, αλλά η νομοθεσία για τους S-400 είναι σαφής, και ακόμη και εάν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις τα αεροσκάφη δεν θα παραδοθούν άμεσα, τόνισε στο μεταξύ ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ.



Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN, ο Μάθιου Γουίτακερ αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις για το θέμα με τον Τούρκο πρόεδρο.

Πηγή: skai.gr

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