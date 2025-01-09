Τουρκία: Η συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου έχει στόχο πιθανή συμφωνία ΑΟΖ Άγκυρας - Δαμασκού

Με σκεπτικισμό και ανησυχία βλέπουν τα τουρκικά ΜΜΕ την τριμερή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Φατάχ αλ Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Κάιρο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Η συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου έχει στόχο την πιθανή συμφωνία ΑΟΖ Τουρκίας – Συρίας αναφέρει ενδεικτικά στο σημερινό (Πέμπτη) φύλλο της η Cumhuriyet όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Μητσοτάκης, Σίσι, Χριστοδουλίδης έδειξαν ενιαίο μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο… Η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία καθορισμού θαλάσσιων περιοχών ευθύνης με την Αίγυπτο μέχρι ενός σημείου» υπενθύμισε ο Μανώλης Κωστίδης.

Παράλληλα, από αναλυτές διατυπώνονται προτάσεις και παροτρύνσεις για επιστροφή της Τουρκίας για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στη σκιά ανάλογων δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων. Ενδεικτικά, σε προκλητικές δηλώσεις προέβη την Τρίτη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο Τακτικό Περιφερειακό Συνέδριο Τραπεζούντας του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKΡ).

«Είπαμε ότι η Τουρκία πρέπει να είναι μια χώρα που αναζητά, βρίσκει και παράγει το δικό της φυσικό αέριο και πετρέλαιο και όταν ξεκινήσαμε το 2016, είπαμε: 'Από εδώ και πέρα, με τα δικά μας πλοία, δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ανεξερεύνητο μέρος στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη 'Γαλάζια Πατρίδα’’. Πρώτα το Fatih, μετά το Yavuz, μετά το Kanuni, τα οποία, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ σχετικά με την Τραπεζούντα, και στη συνέχεια τα πλοία Abdülhamit Han προστέθηκαν στον στόλο μας. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, η Τουρκία έχει γίνει μια από τις χώρες με τον πιο σύγχρονο ναυτικό στόλο στον κόσμο» ισχυρίστηκε ο Μπαϊρακτάρ όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα με αφορμή τις αναφορές περί συμφωνίας για ΑΟΖ με τη Συρία απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου μετά τις εργασίες της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου.

«Η διαδρομή της Συρίας προς το αύριο περνά μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αποκρούουμε από κοινού κάθε ενέργεια εκτός πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας που θα προκαλεί αχρείαστες εντάσεις στην περιοχή», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν υπογράψει με την Αίγυπτο συμφωνίες οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, συμφωνίες που βασίζονται πλήρως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη της διατήρησης της εδαφικής κυριαρχία της Συρίας ενώ σημείωσε ότι η καινούργια κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.