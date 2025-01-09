Κομβική η τριμερής για σταθερότητα, ενεργειακή ασφάλεια, μεταναστευτικό

Της Δώρας Αντωνίου

Βήμα για την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της Ελλάδας στην εμβάθυνση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για να εκπέμψει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, πρωτίστως την Αγκυρα, αποτέλεσε για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η τριμερής Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κάιρο.

Οσα συζητήθηκαν στις χθεσινές συναντήσεις επιβεβαίωσαν τη συμβολή της περιφερειακής συνεργασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Ειδικότερα, με βάση όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των συνομιλιών, με τις παρεμβάσεις και τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός:

- Υπογράμμισε τη σημασία της παγίωσης του συγκεκριμένου σχήματος συνεργασίας για την περιοχή, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων.

- Μίλησε για τη βαρύτητα που έχει η προώθηση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα η παράμετρος της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όχι μόνο για τις εθνικές αλλά και για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Οπως είπε, η δέσμευση των τριών χωρών να ενισχυθεί η στρατηγική τους συμπόρευση στον ενεργειακό τομέα «δίνει έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, στην αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μεγάλη σημασία στην οποία αποδίδουμε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ενώσει την Ελλάδα και την Αίγυπτο καθιστώντας τις δύο χώρες μας μια ενεργειακή γέφυρα μεταφοράς καθαρής ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο, από την βόρεια Αφρική έως την Ευρώπη».

- Εθεσε το πλαίσιο για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. «Συμμεριζόμαστε τις προοπτικές για το μέλλον της ευρύτερης γειτονιάς μας, οικοδομώντας από κοινού την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία αλλά και αποκρούοντας από κοινού καθετί εκτός πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας, καθετί που θα προκαλεί αχρείαστες εντάσεις στην περιοχή», επισήμανε.

- Αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα στη Συρία, υπογραμμίζοντας ότι «Είναι αυτονόητο ότι η νέα ηγεσία της χώρας πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο, ότι προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, των χριστιανών, των υπόλοιπων θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, ότι θωρακίζει την πλούσια απαράμιλλη πολιτιστική κληρονομιά της Συρίας». Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «Δεσμευθήκαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ομαλοποίηση της κατάστασης και αποτροπή οποιασδήποτε ριζοσπαστικοποίησης. Ακριβώς γι' αυτό και η διαδρομή της Συρίας προς το αύριο περνά μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, κανόνες τους οποίους οι τρεις χώρες μας έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι σέβονται. Άλλωστε η Ελλάδα και η Κύπρος έχουμε υπογράψει με την φίλη Αίγυπτο συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, συμφωνίες που βασίζονται πλήρως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τη φημολογούμενη συζήτηση για τουρκοσυριακή συμφωνία για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών.

- Επισήμανε τις «πρωτοφανείς συνθήκες πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε αυτήν την τόσο ταραγμένη εποχή» που θα δημιουργούσε η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Και απηύθυνε και νέο μήνυμα προς την Αγκυρα, υπογραμμίζοντας ότι «Συμμεριζόμαστε τις προοπτικές για το μέλλον της ευρύτερης γειτονιάς μας, οικοδομώντας από κοινού την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία αλλά και αποκρούοντας από κοινού καθετί εκτός πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας, καθετί που θα προκαλεί αχρείαστες εντάσεις στην περιοχή».

- Τόνισε την ανάγκη επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα. «Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι αναγκαίο να ανακουφιστούν οι άμαχοι, να απελευθερωθούν οι όμηροι. Είναι αυτή η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να εκκινήσει πάλι μια πολιτική διαδικασία για το παλαιστινιακό με στόχο την λύση των δύο κρατών, τη μοναδική πιστεύουμε λύση που μπορεί να φέρει μια διατήρηση ειρήνης στην περιοχή», δήλωσε.

- Αναφέρθηκε στην αύξηση των ροών προσφύγων και μεταναστών, που επηρεάζονται από την αστάθεια και τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, για να επισημάνει τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

- Σημείωσε τον κομβικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου για την υπογραφή συνολικής συμφωνίας για τη στρατηγική εταιρική σχέση της Ε.Ε. και της Αιγύπτου, που μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στην κατεύθυνση της σταθερότητας και της κοινής αντιμετώπισης προκλήσεων.

Πηγή: skai.gr

