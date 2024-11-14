Αντιδρά η Τουρκία αναφορικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να ενοικιάσουν εγκαταστάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της γειτονική χώρας αναφέρουν ότι ξένα κράτη δεν πρέπει να έχουν βάσεις στο νησί καθώς ισχύουν οι συνθήκες εγγυήσεων».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική εφημερίδα Hurriyet επικαλείται πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες η γειτονική χώρα παρακολουθεί στενά «κάθε εξέλιξη που μπορεί να διαταράξει την ισορροπία στο νησί της Κύπρου και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ‘’ΤΔΒΚ’».

Οι ίδιες πηγές, μάλιστα προειδοποιούν ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ‘’ΤΔΒΚ’’ και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της για κάθε προσπάθεια που ενδέχεται να γίνει σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, όπως ξένα κράτη να έχουν βάσεις στο νησί. Η Τουρκία όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα αλλά και αύριο, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια την ευημερία και την ειρήνη των Τουρκοκυπρίων στα πλαίσια των Εγγυήσεων και Συμμαχιών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.