Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με το βλέμμα προσηλωμένο στις μεταρρυθμίσεις που έχει να τρέξει την επόμενη τριετία, μέχρι τις εθνικές κάλπες του 2027, η κυβέρνηση παρακολουθεί και "ζυγίζει" τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με αντίβαρο μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις πολιτικές που προωθεί προς επίλυσή τους.

"Οι εκλογές είναι σε τρία χρόνια" είναι η μόνιμη επωδός που ακούγεται από τα χείλη κυβερνητικών στελεχών, με το επιχείρημα ότι σε αυτό το διάστημα η κυβέρνηση θα αποτυπώσει με πράξεις και έργα το πρόγραμμά της και οι πολίτες θα βιώσουν τα αποτελέσματά της.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, η ΝΔ διατηρεί άνετο προβάδισμα 13,1 μονάδων έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, και στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων καταγράφει ποσοστό 27.1% παραμένοντας σχεδόν σταθερά στο επίπεδο του ποσοστού των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση φαίνεται να παγιώνεται το ΠΑΣΟΚ με 14%, τρίτο ακολουθεί το Κ.Κ.Ε με 8.8%, έπεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 7.8% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στην πέμπτη θέση με ποσοστό 7.7%.

Ακολουθούν η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 3.8%, η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 3.6%, η ΝΙΚΗ με 3.4%. Με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν το ΜΕΡΑ 25 του Γιάννη Βαρουφάκη με 2.4% , η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 2.1%, ενώ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ απάντησε το 3.6% και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16%.

"Όλα λοιπόν τα ευρήματα αξιολογούνται με σοβαρότητα και όλα τα μηνύματα λαμβάνονται" σχολίαζε κυβερνητικό στέλεχος, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η κυβέρνηση διανύει μόλις το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας διακυβέρνησής της και καλείται στα επόμενα τρία χρόνια μέχρι τη λήξη της τετραετίας αυτής, να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Προφανώς τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία είναι γνωστά στο Μέγαρο Μαξίμου και μένουν πολλά να λυθούν και εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες και οι πολιτικές" ανέφερε η ίδια πηγή.

"Θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας για την αξιοπιστία λόγων και έργων και βέβαια για την αποτελεσματικότητα μας και την ταχύτητα επίλυσης. Θέλουμε κάθε μέρα να λύνουμε και κάτι, να βελτιώνουμε την κατάσταση σε κάτι" δήλωσε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τους Στρατηγικούς Στόχους των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης όλων των Υπουργείων όπως αποτυπώνονται και αναλύονται στα Προσχέδια των Ετήσιων Σχεδίων για το 2025.

Πρόκειται ουσιαστικά για τον "οδικό χάρτη" του 2025 περιλαμβάνει 172 επενδύσεις, από τις οποίες οι 38 είναι νέες και 151 μεταρρυθμίσεις με περισσότερες από τις 100 να αποτελούν δεσμεύσεις της χώρας και στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό και διαρθρωτικό σχέδιο που συμφωνήθηκε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το 1/3 των μεταρρυθμίσεων, 46 από τις 151 μεταρρυθμίσεις, είναι νέες.

Η πλειονότητα των δράσεων των προσχεδίων αφορά την Παραγωγική και Κοινωνική Ελλάδα, ενώ νέοι οριζόντιοι στόχοι που θέτει η κυβέρνηση είναι μεταξύ άλλων η περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της βίας (αθλητικής, ανηλίκων, ενδοοικογενειακής), η στήριξη της οικογένειας και των νέων ζευγαριών, οι πολιτικές ισότητας με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, των νέων και των ατόμων με αναπηρία, η βιώσιμη αστική κινητικότητα και η κυβερνοασφάλεια.

Στον κυβερνητικό και νομοθετικό σχεδιασμό έχει ενσωματωθεί επίσης ο προγραμματισμός για την υλοποίηση των 45 μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη φετινή ΔΕΘ και τα ορόσημα που πρέπει να εκπληρώσουμε ενόψει των επόμενων αιτημάτων πληρωμής από το ΤΑΑ.

Τα τελικά ΕΣΔ θα είναι έτοιμα το Νοέμβριο ώστε να διαμορφωθεί το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2025 και το οποίο θα εγκριθεί στο υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.