Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές παρουσιάζονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2024 (χρήση 2023) και 2023 (χρήση 2022), του Δ. Κουτσούμπα

Δημήτρης Κουτσούμπας

Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές παρουσιάζονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2024 (χρήση 2023) και 2023 (χρήση 2022), του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ειδικότερα:

-Για το έτος 2024: συνολικό καθαρό εισόδημα: 66.158, 67 ευρώ.

Για το έτος 2023: Συνολικό καθαρό εισόδημα: 75.150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος από την βουλευτική αποζημίωση των βουλευτών του ΚΚΕ κατατίθεται στο Κόμμα, σύμφωνα με το καταστατικό του.

-Οι συνολικές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, το 2024 ήταν 10.686,5 ευρώ και το 2023 έφθαναν τα 5,500 ευρώ.

Καμία μεταβολή δεν υπάρχει στην ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Κουτσούμπας έχει δύο εγγραφές σε ακίνητα που αφορούν δύο διαμερίσματα στη Φθιώτιδα και είναι από γονική παροχή.

Δεν έχει καμία δανειακή υποχρέωση ή οφειλή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Κουτσούμπας πόθεν έσχες ΚΚΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark