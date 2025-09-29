Το Πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές παρουσιάζονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2024 (χρήση 2023) και 2023 (χρήση 2022), του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ειδικότερα:

-Για το έτος 2024: συνολικό καθαρό εισόδημα: 66.158, 67 ευρώ.

Για το έτος 2023: Συνολικό καθαρό εισόδημα: 75.150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος από την βουλευτική αποζημίωση των βουλευτών του ΚΚΕ κατατίθεται στο Κόμμα, σύμφωνα με το καταστατικό του.

-Οι συνολικές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, το 2024 ήταν 10.686,5 ευρώ και το 2023 έφθαναν τα 5,500 ευρώ.

Καμία μεταβολή δεν υπάρχει στην ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Κουτσούμπας έχει δύο εγγραφές σε ακίνητα που αφορούν δύο διαμερίσματα στη Φθιώτιδα και είναι από γονική παροχή.

Δεν έχει καμία δανειακή υποχρέωση ή οφειλή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

