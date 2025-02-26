Μητσοτάκης για Τέμπη: Δικαίωμα η ελεύθερη έκφραση - Η πολιτεία θα προστατεύσει τους συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια

Για «ένα εθνικό δράμα που πρέπει να ενώνει την κοινωνία μας κάτω από ένα κοινό αίτημα. Το αίτημα της αλήθειας και της δικαιοσύνης», έκανε λόγο στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, ενώ αναφέρθηκε και σε κύκλους «που προσπαθούν να μετατρέπουν την οδύνη σε πολιτική αποσταθεροποίηση».

«Μεθαύριο, οι συμπολίτες μας θα βρεθούν στις πλατείες για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων για να στείλουν το αυτονόητο μήνυμα να λάμψει η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να απαιτήσουν από την πολιτεία δικαιολογημένα καλές και ασφαλείς συγκοινωνίες. Η πολιτεία έχει χρέος να μεριμνήσει ώστε όποιος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του στην ελεύθερη έκφραση και η αστυνομία θα είναι εκεί για να προστατεύσει τους συμμετέχοντες και το συνταγματικό δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης. Είναι μια στάση ευθύνης, την οποία αναμένουμε και από τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες των εκδηλώσεων» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Κάποιοι επιθυμούν να μετατρέψουν αυτό το συλλογικό πένθος σε μια ευκαιρία ενός νέου διχασμού. Να καπηλευτούν τον πόνο ως μοχλό των δικών τους σκοπιμοτήτων και να υποβιβάσουν την οδύνη για ένα τραγικό δυστύχημα σε ένα φθηνό κομματικό σύνθημα. Είναι φανερή η απόπειρα συγκεκριμένων κύκλων να μεταβάλλουν αυτό το κλίμα συγκίνησης σε ένα κλίμα πολιτικής αποσταθεροποίησης», επισήμανε και σημείωσε:

«Το βλέπετε και εσείς ότι η διακίνηση χυδαίων μηνυμάτων στο διαδίκτυο έχει ξεπεράσει κάθε όριο και δεν είναι τυχαίο ότι μέρος της αντιπολίτευσης έφτασε ακόμα και να μιλάει για "κυβέρνηση δολοφόνων" ή να υιοθετεί προκλητικά όσο και ενδεικτικά συνθήματα του τύπου "για να αναπνεύσουμε πρέπει να τους ανατρέψουμε". Εμείς έχουμε χρέος να αποτρέψουμε την αμφισβήτηση της εσωτερικής σταθερότητας και της ομαλότητας στην πατρίδα μας. Πολύ περισσότερο σε έναν κόσμο ο οποίος βιώνει γύρω μας τεράστιες τεκτονικές, θα έλεγα, αναταράξεις. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις πάνω και τις κάτω πλατείες, δεν θα τις ξαναζήσει. Η κοινωνία μας ξέρει καλά πού οδηγούν οι εξαλλοσύνες και οι κάθε τύπου ακρότητες. Όσοι λοιπόν οραματίζονται την αυριανή μέρα ως ένα ορόσημο για βίαιες ανατροπές, θα μας βρουν απέναντι. Και η πλειονότητα των Ελλήνων θέλει σήμερα να λάμψει η αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να μην ξαναζήσουμε ποτέ ξανά μια ανάλογη τραγωδία. Δεν θέλει να κατρακυλήσουμε εν μέσω αυτής της αβέβαιης διεθνούς πραγματικότητας σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης αστάθειας».

Τέλος, κατά την εισήγησή του ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Σε λίγες μέρες, όπως έχουμε αναγγείλει, θα βρεθούμε στο Κοινοβούλιο. Τα κόμματα θα κληθούν εκεί να διατυπώσουν αν έχουν εναλλακτικές θέσεις και φυσικά αν η αντιπολίτευση το επιθυμεί τότε ας καταθέσει πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση.

Εμείς θα είμαστε παρόντες στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Εξάλλου έχει τους δικούς του κανόνες. Ένα είναι βέβαιο στη δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν το οποίο είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθεί και πάλι.

Κλείνω τονίζοντας ότι παρά αυτό το κλίμα του διχασμού και της μεγάλης έντασης, ας θυμόμαστε ότι είμαστε εδώ για να ενώνουμε τους Έλληνες και τους διαδηλωτές, αλλά και τους πολλούς οι οποίοι θα τιμήσουν αύριο την επέτειο αθόρυβα και χωρίς συνθήματα. Όπως λοιπόν το πένθος για την τραγωδία στο Μάτι μπορέσαμε να το κάνουμε εφαλτήριο για να χτίσουμε μία αποτελεσματική πολιτική προστασία, έτσι και τα Τέμπη ας γίνουν καταλύτης για να αποκτήσουμε επιτέλους σύγχρονα τρένα και νομίζω ότι αυτός θα είναι και ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε πραγματικά τη μνήμη των 57 συμπολιτών μας».

Πηγή: skai.gr

