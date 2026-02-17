Το πλην της επίμονης ακρίβειας, το συν σε εθνικά θέματα και υγεία

Της Δώρας Αντωνίου

Τα συν και τα πλην των δημοσκοπήσεων βάζει στο μικροσκόπιο η κυβέρνηση για να καθορίσει τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, καθώς ο χρόνος για τις εκλογές τρέχει αμείλικτος και μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι κυλιόμενες μετρήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου συμφωνούτν στη μεγάλη εικόνα με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας: η κυβέρνηση καταγράφει μικρή βελτίωση των γενικών ποσοστών, χωρίς ωστόσο να μεταφράζεται αυτό, για την ώρα τουλάχιστον, σε κάποια ισχυρή δυναμική. Η δημοσκοπική άνοδος είναι της τάξεως της μισής ποσοστιαίας μονάδας, παραμένοντας εύθραυστη.

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία ως προς τους επιμέρους τομείς και τις επιδόσεις που καταγράφει η κυβέρνηση σε αυτούς. Τα ποσοστά, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχουν βελτιωθεί σημαντικά στον τομέα των εθνικών θεμάτων. Είναι μια εικόνα που έρχεται ως αποτέλεσμα της θετικής δημοσιότητας που προκάλεσε η άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας που συνεπάγεται, αλλά και σε συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Αγκυρα και της συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που άφησε γενικά θετικό αποτύπωμα.

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας, σύμφωνα πάντοτε με τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Εκτιμάται ότι σε αυτό έχει παίξει ρόλο ο αντίκτυπος και η θετική υποδοχή των προαγρμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου που έχουν δρομολογηθεί, ενώ στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι υτπάρχει βελτίωση και στις παρεχόμενες υπηρεσίες και έχουν αρχίσει να αποδίδουν μέτρα όπως το «βραχιολάκι» στα επείγοντα.

Ωστόσο, η δημοσκοπική καταγραφή έχει και την άλλη πλευρά, αυτή των επίμονων προβλημάτων στα οποία οι πολίτες σταθερά επανέρχονται. Κυρίαρχο είναι η ακρίβεια, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση και με μεγάλη διαφορά, ενώ έχει και παραμετροποίηση: καταγράφεται σαν μνεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, στο σούπερ μάρκετ και στην αγορά τροφίμων, ενώ πολύ ψηλά παραμένει ως πρόβλημα το κόστος της στέγης. Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν φτάνουν στην τσέπη των πολιτών που εξακολουθούν να θεωρούν ότι πλήττονται δυσανάλογα από το αυξημένο κόστος ζωής.

Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν κάτι που είχε διαφανεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο: ότι παγιώνεται η διάρρηξη στη σχέση του κυβερνώντος κόμματος με τους αγρότες. Αυτό είχε αποτυπωθεί στη διάκρεια των αγροτικών κινητοπ[οιήσεων και φαίνεται ότι παραμένει σαν στοιχείο και όσο ο καιρός περνάει τόσο πιο δύσκολο θα είναι να υπάρξει διόρθωση. Υπενθυμίζεται ότι ο αγροτικός πληθυσμός υπήρξε ένα προνομιακό ακροατήριο για το κυβερνών κόμμα στις προηγούμενες εκλογές και στήριξε μαζικά τη Ν.Δ., συνθήκη που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Αντίθετα, βελτιωμένη είναι η εικόνα του κυβερνώντος κόμματος στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και η εξέλιξη αποδίδεται στην αποτύπωση στους μισθούς Ιανουαρίου των αυξήσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή των φορολογικών παρεμβάσεων που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.

