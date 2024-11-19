Την απόφασή του να αντιμετωπίσει με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις μεγάλες αναμονές στις εφημερίες των νοσοκομείων εξήγησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, το «έξυπνο» ηλεκτρονικό βραχιολάκι είναι μια καινοτομία στη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των Δημόσιων Νοσοκομείων, που επιθυμεί να εισάγει το Υπουργείο Υγείας από τις αρχές του νέου έτους, επισημαίνει ο ίδιος.

Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί αρχικά σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, όπως το «Αττικόν» και ο «Ευαγγελισμός». Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που θα φορούν οι ασθενείς κατά την είσοδό τους στα επείγοντα και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Το βραχιολάκι θα φέρει barcode, το οποίο, όταν σκαναριστεί, θα παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις ιατρικές πληροφορίες του ασθενούς.

«Θα μπαίνει “βραχιολάκι” και θα κάνουμε “tracking” και θα βλέπουμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος περιμένει τόσες ώρες και δεν ασχολείται κανένας. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Έχω αποφασίσει να ασχοληθώ με την αναμονή στα Επείγοντα πολύ, γι’ αυτό το λέω, πως από το Πάσχα και μετά θα κρίνετε τον Άδωνι Γεωργιάδη στο θέμα της αναμονής.

Η αναμονή στην Ελλάδα είναι σε απαράδεκτα επίπεδα και δεν είναι τωρινό φαινόμενο, είναι πολλές δεκαετίες. Έχει έρθει η ώρα να μειώσουμε και την ταλαιπωρία του κόσμου», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στον ιστότοπο iatropedia.gr.

Όπως είπε, το «ηλεκτρονικό βραχιολάκι» χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού και κυρίως σε νοσοκομεία στις ΗΠΑ. Ο κ. Γεωργιάδης το είδε για να εφαρμόζεται με επιτυχία σε Δημόσιο Νοσοκομείο του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη χώρα. Όπως αφηγήθηκε, με την επιστροφή του στην Αθήνα, επικοινώνησε άμεσα με τον αρμόδιο υφυπουργό, Μάριο Θεμιστοκλέους και την ΗΔΙΚΑ και το πρόγραμμα άρχισε να μπαίνει σε εφαρμογή.

To «ηλεκτρονικό βραχιολάκι» όταν εφαρμοστεί, αναμένεται να περιορίσει την αίσθηση εγκατάλειψης που αισθάνονται συχνά οι ασθενείς στις αίθουσες αναμονής των εφημεριών.

Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για ένα «έξυπνο» βραχιόλι, φτιαγμένο από μαλακό πλαστικό, το οποίο τοποθετείται στον καρπό του ασθενούς κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο. Θυμίζει αρκετά τα βραχιολάκια που τοποθετούνται σε μαιευτήρια σε νεογέννητα βρέφη, αμέσως μετά τον τοκετό.

Με τη χρήση ενός ειδικού απομακρυσμένου δικτύου το προσωπικό του νοσοκομείου θα μπορεί να «βλέπει» το βραχιολάκι και μαζί με αυτό να παρακολουθεί την «πλοήγηση» του ασθενή στα διαφορετικά τμήματα των ΤΕΠ και κυρίως τον χρόνο της αναμονής του, ούτως ώστε όταν αυτός υπερβαίνει τον καθορισμένο, να παρεμβαίνει για την επίσπευση της εξυπηρέτησής του.

Αυτό θα καθιστά τον ασθενή περισσότερο «ορατό» στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και θα περιορίσει το «άγχος» και τη μοναξιά που νιώθει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Επείγοντα.

Ακόμη, όπως αναφέρθηκε, στην εξέλιξή της λειτουργίας, αναμένεται να διαθέτει barcode, το οποίο όταν σκαναριστεί θα μπορεί να εμφανίζει όλες τις ιατρικές πληροφορίες του ασθενούς.

Όπως ακόμη αναφέρει στη συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Γιάννα Σουλάκη, ο υπουργός Υγείας έχει βάλει «προσωπικό στοίχημα» μέχρι το τέλος της θητείας του να βάλει μια τάξη στο χάος των Επειγόντων.

Παρομοίως, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι εθελοντές του οποίου θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στα μεγάλα νοσοκομεία, προσφέροντας καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες, ιδιαίτερα σε καταστάσεις άγχους ή αποπροσανατολισμού.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα ενισχύσει τη λειτουργία των υπηρεσιών, παρέχοντας πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη, συμβάλλοντας παράλληλα στην οργάνωση της ροής των ασθενών.

«Το βασικό τους καθήκον είναι να κάνουν τη ζωή των ασθενών στα Επείγοντα πιο εύκολη. Θα τους υποδέχονται και θα τους κατευθύνουν εκεί που πρέπει να πάνε (…) Αυτά τα μικρά καθημερινά ανθρώπινα θα τα λύσουμε με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που θα βοηθάνε τους ασθενείς και θα τους κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

