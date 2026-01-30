Τι αυξήσεις θα δουν σήμερα όλοι οι μισθωτοί στις αποδοχές τους

Του Βαγγέλη Δουράκη

Σήμερα με την καταβολή των αποδοχών Ιανουαρίου, όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα υπολογίζεται πως θα δουν «φουσκωμένους» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς: Όταν λοιπόν λάβουν αυξημένο μισθό θα πρέπει να ξέρουν πως αυτή η εξέλιξη έχει να κάνει με τη μειωμένη παρακράτηση φόρου. Η νέα φορολογική κλίμακα που είναι σε ισχύ από την 1η του μήνα, αφορά τα εισοδήματα του 2026 και ως αποτέλεσμα «ψαλιδίζει» τις κρατήσεις για την Εφορία.



Όλοι οι εργαζόμενοι – μισθωτοί, λοιπόν, θα λάβουν περισσότερα χρήματα «στο χέρι». Μάλιστα, τη φετινή χρονιά όσοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν τριπλό «κέρδος». Πέρα από τις «ψαλιδισμένες» κρατήσεις, έρχεται η νέα αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών πιθανόν και σε επίπεδα «έκπληξη», ενώ παράλληλα θα αυξηθούν επιδόματα, τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Αναλυτικά παραδείγματα για τις αυξήσεις μισθών

Σε κάθε περίπτωση από αυτό τον μήνα κιόλας, θα δουν τις αποδοχές τους να «φουσκώνουν». Όπως προκύπτει μέσα από αναλυτικά παραδείγματα οι έμμεσες αυξήσεις μισθών δεν θα είναι αμελητέες, με μεγαλύτερους κερδισμένους τους μισθωτούς που έχουν οικογένεια με παιδιά.

Ειδικότερα, ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα εάν -για παράδειγμα- δεν έχει παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 12,52 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 39,95 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 70,35 ευρώ.

Στην περίπτωση τώρα, που έχει 2 παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 16,82 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 71,54 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 117,06 ευρώ.

Τέλος, αν έχει 4 παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 13,8 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 144,05 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 209,03 ευρώ.

Αύξηση κατώτατων αποδοχών … «έκπληξη»

Η επόμενη «ένεση» στους μισθούς θα έρθει από την αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών: Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να στείλουν οι κοινωνικοί εταίροι τις προτάσεις τους για το νέο ύψος του κατώτατου μισθού -που θα ενεργοποιηθεί από την 1η Απριλίου- στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Το επικρατέστερο σενάριο για το ύψος της αύξησης μιλά για 40 ή 50 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 920 με 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα) και προκειμένου να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027.

Εντούτοις δεν αποκλείεται και η «έκπληξη»: Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η αύξηση ενδέχεται να διαμορφωθεί φέτος στα 70 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να «σκαρφαλώσει» στα 950 ευρώ από το τρέχον έτος.

Η κυβέρνηση, φέρεται να θέλει να εξαντληθούν τα περιθώρια για μια αύξηση - «έκπληξη» που θα αναπροσαρμόσει τον μισθό στα 950 ευρώ μια κι έξω από την 1η Απριλίου του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ το 2027!

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν για τον κατώτατο μισθό τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023.

Από το 2019 μέχρι το 2025, έχει σημειωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%.

Τι θα ισχύσει για επίδομα γάμου και 3ετίες

Όπως και να έχει από τη στιγμή που οι κατώτατες αποδοχές αυξηθούν θα συμπαρασύρουν αυτόματα προς τα πάνω τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων.

Μαζί με τον κατώτατο μισθό «φουσκώνει» και το βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο εργάτη, όπως και επιδόματα για ανέργους, εποχικά εργαζόμενους ως και… φοιτητές.

Φυσικά, θα διαμορφωθεί αναλόγως και το επίδομα γάμου (αντιστοιχεί στο 10% του βασικού μισθού), αλλά και οι κατώτατες αποδοχές με ενσωματωμένες τριετίες.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 880 ευρώ μεικτά και αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό περίπου 744 ευρώ.

Αν υποθέσουμε ότι από την 1η Απριλίου του 2026 θα υιοθετηθεί το πλέον μετριοπαθές σενάριο (+40 ευρώ/μήνα) οι κατώτατες αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 920 ευρώ μεικτά για τον άγαμο.

Δηλαδή ο καθαρός μισθός να κινείται πέριξ των 780 ευρώ, με τα εν λόγω ποσά να συνιστούν τη βάση υπολογισμού των επιδομάτων προϋπηρεσίας, τα οποία έχουν «ξεπαγώσει» από την 1η Ιανουαρίου 2024 και λαμβάνουν υπόψιν την προϋπηρεσία προ της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Εάν λοιπόν επικρατήσει αυτό το σενάριο, τότε οι αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο:

- Με 1 τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ

- Με 2 τριετίες ο μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ

- Με 3 τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Τα καθαρά ποσά για τους εργαζόμενους αναμένεται να είναι πιο ενισχυμένα δεδομένης της μειωμένης παρακράτησης φόρου, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου της νέας χρονιάς.



Πηγή: skai.gr

