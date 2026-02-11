Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Είχαν προηγηθεί συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι και οι εργασίες του Συμβουλίου, ενώ ολοκληρώθηκε και η τελετή ανταλλαγής των συμφωνιών που υπογράφηκαν.

Οι δηλώσεις Ερντογάν

Συμφωνούμε αμφότεροι ότι θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας και βλέπουμε ότι οι συμφωνίες που υπογράφουμε μάς παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχυθεί το αμοιβαίο εμπόριο τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, αλλά δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και διάθεση για λύση. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μειονοτήτων πρέπει να ενεργήσουμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης ώστε να ωφεληθεί πλήρως η «τουρκική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης από τις θρησκευτικές ελευθερίες και τις ελευθερίες στην εκπαίδευση. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ για τη Γάζα. Χρειάζεται δίκαιη λύση στο παλαιστινιακό.

Πιστεύω από καρδιάς ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους δίαυλους με βάση τη συνεργασία.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Η παρουσία μας στην Άγκυρα στην 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου επιβεβαιώνει την αξία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας σε ένα ρευστό περιβάλλον τόνισε ο πρωθυπουργός.

Καθιερώσαμε νέο υπόδειγμα άμεσης συνεργασίας, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία χωρίς κρίσεις και εντάσεις με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Στο μεταναστευτικό οι ροές στο Αιγαίο έχουν μειωθεί κατά 60% μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Κάνοντας ειδική αναφορά στην τραγωδία της Χίου, επισήμανε ότι η καταπολέμηση των απάνθρωπων δικτύων των διακινητών πρέπει να είναι σταθερός μας στόχος όπως το διεθνές εμπόριο.

«Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις, αν όχι τώρα, πότε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Απαντώντας για τα «περί τουρκικής μειονότητας» ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι «είναι καθαρή η οπτική μας και για τις μειονότητες, το καθεστώς προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια στη Συνθήκη της Λωζάνης. Η ελληνική μουσουλανική μειονότητα είναι θρησκευτική μειονότητα, το αναφέρει ρητά η συνθήκη, χωρίς άλλη παρερμηνεία. Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, παρά τη συρρίκνωση της, μπορούν να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας μεταξύ των δυο χωρών, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.



Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και στην εκκίνησης της β’ φάσης του σχεδίου για τη Γάζα, η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά των δύο κρατών, αλλά με πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς για να ζει και το Ισραήλ με ασφάλεια. Η Ελλάδα αντιτίθεται σε ενδεχόμενη προσάρτηση της δυτικής όχθης από το Ισραήλ αλλά και στους εποικισμούς που δυσχεραίνει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία αλλά να την κάνουμε σύμμαχο, τιμώντας την παρακαταθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.

«Θα χαρώ να σας δω στην Ελλάδα, στο επόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας», κατέληξε, προσκαλώντας τον Τούρκο πρόεδρο στην Αθήνα.

«Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαών μας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Οι δυο ηγέτες δεν δέχθηκαν ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου.

Ακολουθεί δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο προσκεκλημενο του Ρετζέπ Ταγρίπ Ερντογάν.

Οι υπουργοί που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό είναι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Πηγή: skai.gr

