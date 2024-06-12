Στην Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα αναμένεται να είναι στραμμένα αύριο Πέμπτη τα βλέμματα, καθώς πραγματοποιείται στα Σκόπια η Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της προεδρίας του οργανισμού από την Βόρεια Μακεδονία.

Η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, δηλώνει ότι σέβεται τη Συμφωνία των Πρεσπών, όμως, όπως είπε έχει το προσωπικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία».

Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των 13 χωρών που συμμετέχουν στην SEECP.

Μεταξύ άλλων, στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής στα Σκόπια θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι της Βόρειας Μακεδονίας Σιλιάνοφσκα, της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ντένις Μπετσίροβιτς, του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι, όπως και οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και της Σερβίας, Μάρκο Τζούριτς.

Νωρίτερα αύριο στα Σκόπια θα πραγματοποιηθεί και σύνοδος σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών των χωρών της SEECP. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (παλαιότερα γνωστή και ως Διαβαλκανική) ιδρύθηκε το 1996 και η πρώτη Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 1997. Αποτελεί το μόνο σχήμα περιφερειακής συνεργασίας, στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά όλες οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και το Κόσοβο. Ειδικότερα, πέραν της Ελλάδας, συμμετέχουν οι εξής: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κόσοβο, Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία. Στόχος είναι η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και η κατάλληλη προετοιμασία για την ενσωμάτωση στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με συνεργασία στους τομείς του κράτους δικαίου, της ασφάλειας και της οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.