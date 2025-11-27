Το κλίμα φέρνει την Κεντροαριστερά πιο κοντά - Παρουσίες, απουσίες και πηγαδάκια στο Σεράφειο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η κλιματική αλλαγή αλλά και η κινητικότητα στο στρατόπεδο Τσίπρα φαίνεται πως φέρνει κοντά την Κεντροαριστερά. Στη χθεσινή εκδήλωση στο Σεράφειο για την κλιματική κρίση έδωσαν το παρών τέσσερις πολιτικοί, που σε κάθε ευκαιρία προτάσσουν την ανάγκη διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Χάρης Δούκας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε στο τραπέζι την ανάγκη συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων με στόχο την δημιουργία κυβερνητικής πρότασης για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Η απάντησή μας λοιπόν πρέπει να είναι προοδευτική, να είναι δημοκρατική και να προετοιμάζει κυβερνητική πρόταση για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η σημερινή συζήτηση, είναι και μια συζήτηση προγραμματική, έχει χαρακτηριστικά προγραμματικού διαλόγου, και έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Όχι σε κλειστά γραφεία, όχι με κομματικά επιτελεία. Με δημόσια συζήτηση, με επιστήμονες, κοινωνία των πολιτών και Αυτοδιοίκηση. Συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτόν τον διάλογο χωρίς προϋποθέσεις, αλλά με στόχο να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο με κυβερνητική διέξοδο, χωρίς αφορισμούς, αποκλεισμούς και κόκκινες γραμμές. Αλλά με μια εκ των προτέρων δήλωση, ότι μεγαλύτερη σημασία σήμερα στη χώρα μας έχει η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ότι ο κατακερματισμός ευνοεί μόνο τη δεξιά πολιτική και τη συντηρητική πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και στο θέμα το οποίο συζητάμε, αναλαμβάνει την ευθύνη των συνεργασιών και δεσμεύεται για αυτές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων πρότεινε κοινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για το κλίμα από τις προοδευτικές δυνάμεις. Όπως δήλωσε: «Και ναι, έχουμε ευθύνη για κοινή δράση, και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Οι προοδευτικές δυνάμεις στην κοινωνία, στην πολιτική και στο Κοινοβούλιο, έχουν ιστορική ευθύνη να ηγηθούν, και να ενώσουν την κοινωνία, να στηρίξουμε τους αδύναμους, να προστατεύσουμε το περιβάλλον για να ανανεώσουμε τη δημοκρατία. Διαφορετικά, τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Και έχουμε ευθύνη να το κάνουμε τώρα.

Και κλείνω: Μιας και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων παρόντες, να υπάρξει μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για να γίνει στη Βουλή ειδική συνεδρίαση για τον οδικό χάρτη της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα, και να παρουσιάσει ο καθένας και η καθεμία τις προτάσεις του και να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Βέβαια αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στις εξορύξεις με τις απόψεις του να βρίσκονται όπως φαίνεται σε απόσταση από την κεντρική γραμμή του κόμματος του.

«Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες αποτελούν τεκμηριωμένα μία από τις σοβαρότερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και για την ελληνική τάφρο, ενός σημαντικότατου θαλάσσιου οικοσυστήματος στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετά, επίσης, από τόσα χρόνια δεν έχουμε ακόμα βεβαιωμένα αποθέματα και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το όφελος για τη χώρα μας και τους πολίτες.» τόνισε ο Χάρης Δούκας

Χαιρετισμός Ανδρουλάκη με βιντεοσκοπημένο βίντεο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να στείλει το μήνυμα του στην εκδήλωση μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, με στενούς του συνεργάτες να σημειώνουν ότι είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις και άλλους να εκτιμούν ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να δώσει μεν το παρών σε μια εκδήλωση με μέλη της Κεντροαριστεράς, με μια ωστόσο διακριτική απόσταση που πολλοί ερμηνεύουν ως αποτέλεσμα της στάσης του στις διεργασίες, που σε κάθε περίσταση ορίζει το ΠΑΣΟΚ ως τον πρωταγωνιστή τον διεργασιών. Εξάλλου και στο μήνυμα του φρόντισε να υπερτονίσει το κόμμα του ως την ηγέτιδα δύναμη του χώρου.

«Χωρίς να ξεχνάμε τις γεωπολιτικές παραμέτρους και τις απειλές που υπάρχουν, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, θα δώσουμε κάθε απαραίτητη μάχη, μαζί με όσους θέλουν και μπορούν:

για να χτίσουμε μια συνεκτική Στρατηγική Ανθεκτικότητας, ενώνοντας όλους τους παράγοντες εθνικής ισχύος και στηρίζοντας αναγκαίες πρωτοβουλίες στις Βρυξέλλες.

για να κάνουμε την Πράσινη Οικονομία καταλύτη ανάπτυξης για όλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διοργανωτές αλλάξαν τρεις φορές την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης έτσι ώστε να ταιριάζει και με το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τελικά και την τρίτη φορά δηλαδή χτες, επέλεξε το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.

Ενδιαφέρον είχαν οι παρουσίες στο Σεράφειο με στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως και βουλευτές της Νέας Αριστεράς να βρίσκονται στις πρώτες γραμμές. Από την Κουμουνδούρου ο φακός έπιασε τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παππά, την Ρένα Δούρου, τον Χρήστο Γιαννούλη, τον Διονύση Καλαματιανό, τον Γιώργο Καραμέρο τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, την Ράνια Σβίγκου κ.α, ενώ και από την ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ αρκετοί βουλευτές και στελέχη όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Πέτη Πέρκα, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Νίκος Φίλης έδωσαν το παρών.

Το πηγαδάκι της αυτοδιοίκησης

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ωτακουστές μεταφέρουν ένα ιδιαίτερο πηγαδάκι ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο, τον Χάρη Δούκα και τον Κώστα Ζαχαριάδη που μιλούσαν για την τοπική αυτοδιοίκηση στην οποία και οι τρεις έχουν εμπειρία.

