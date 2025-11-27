Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, και την ανάγκη δημιουργίας ενός λαϊκού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Αρχικά, για την αναφορά που γίνεται στο πρόσωπό του από τον πρώην πρωθυπουργό στην «Ιθάκη», αναφέρει: «Eίναι ακριβής η αναφορά, αποδίδει την πραγματικότητα του γεγονότος. Με τα τότε δεδομένα, εγώ πήρα μια συγκεκριμένη απόφαση και νομίζω πως ήταν σωστή γιατί δεν είχε να κάνει μόνο με τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός μας, έχει να κάνει και με το πώς σε εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ενότητα και η προοπτική του κόμματός μας. Θεωρώ ότι δεν είχε γίνει η κατάλληλη πολιτική προετοιμασία για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η διασφάλιση».

Σημειώνεται, ο κ. Τσίπρας αναφέρει πως πρότεινε στον κ. Χαρίτση και την Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβουν το κόμμα όταν πήρε την απόφαση να παραιτηθεί και αρνήθηκαν.

«Τα κόμματα δεν τα παίρνεις έτσι και δεν είμαστε της λογικής του δαχτυλιδιού. Ακολούθησε μια περίοδος διάλυσης, ευτελισμού, για την οποία έπρεπε να συζητήσουμε πώς φτάσαμε σε αυτή. Εμείς πήραμε το πολιτικό, το ψυχικό κόστος να αντισταθούμε σε αυτόν τον ευτελισμό», απάντησε.

Για το ΠΑΣΟΚ είπε πως «πρέπει να δώσει μια απάντηση. Μπορεί να είναι εταίρος της ΝΔ και της δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη;». «Σε αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη για τη χώρα, με την κυβέρνηση που κάνει όλα αυτά τα τερατώδη, μπορο΄θ,ε να δημιουργήσουμε έναν αντιπαραθετικό πόλο που θα συγκρουστεί ευθέως και αποφασιστικά και νικηφόρα με αυτή την κυβέρνηση;», διερωτήθηκε στη συνέχεια.

«Είμαστε σε μια κρίσιμη συνθήκη και ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί στρατηγικά για τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε», επισήμανε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε πύλη του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη. Θα γλιτώσουμε από το ρωσικό φυσικό αέριο για να συνδεθούμε από το πανάκριβο αμερικάνικο LNG;», ενώ εξέφρασε και την αντίρρησή του για τα έργα στην Ελευσίνα.

Για την αφορά του κ. Τσίπρα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο κ. Χαρίτσης σχολίασε πως «δεν περιμένουμε από κανέναν να μας σώσει. Χρειαζόμαστε μια εξωτερική πολιτική πολυδιάσταση, να δίνει τη δυνατότητα η χώρα μας να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή και όχι να είναι ο πυροκροτητής επικίνδυνων εξελίξεων».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς έκανε στη συνέχεια λόγο για ανάγκη ενός λαϊκού μετώπου, από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία, που θα πρέπει να περιλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ, ενώ για τον Γιάνη Βαρουφάκη σχολίασε πως «αν επιμένει να κάνει πολιτική του 2015, νομίζω πως εκεί υπάρχει ζήτημα».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Πως αν λέει πως δεν την ενδιαφέρει ο άξονας αριστερά – δεξιά, θέτει τον εαυτό της εκτός. Εδώ θέλουμε ένα λαϊκό μέτωπο».

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά στον Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντας πως «οδήγησε στον ευτελισμό ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου. Ο κ. Κασσελάκης αντιλαμβάνεται την πολιτική με έναν τρόπο που μας είναι απολύτως ξένος, δεν έχουμε καμία σχέση με την πολιτική του».

«Το ΚΚΕ θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να μπει σε μια συζήτηση τουλάχιστον για το πώς θα στηρίξουμε τα λαϊκά συμφέροντα», τόνισε.

«Το μέτωπο δεν το κάνεις με αυτούς με τους οποίους συμφωνείς σε όλα, το κάνεις με αυτούς που μπορείς να έχεις συμφωνία στα βασικά, στα μείζονα. Και πρέπει να πείσει την ελληνική κοινωνία και τον προοδευτικό κόσμο ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική, να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή η απογοήτευση του κόσμου είναι που έχει οδηγήσει στην κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Έχουμε μια κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους καθεστώτος, το βλέπουμε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην εξεταστική για τις υποκλοπές, το είδαμε στα Τέμπη. Και είναι ευθύνη της δικής μας πλευράς, της Αριστεράς να αντιπαρατεθεί αποφασιστικά σε ένα καθεστώς», κατέληξε.



