Στη δουλειά, που όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη επισκόπηση του, «δεν σταματά», θα επιθυμούσε η κυβερνητική ηγεσία να είναι επικεντρωμένη η τρέχουσα πολιτική συζήτηση. Τη στιγμή, όμως, που η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι παράγει ουσιαστικό έργο και δουλεύει για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μια σειρά από εκκρεμότητες στη Βουλή, που αφορούν δύσκολες για την κυβέρνηση υποθέσεις, την «τραβάνε από το μανίκι», διατηρώντας στην επικαιρότητα δύσκολες συζητήσεις, που έχουν επίπτωση και στη δημοσκοπική εικόνα.

Αύριο αναμένεται στην Ολομέλεια της Βουλής να συζητηθεί το πόρισμα της προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή, σε κλίμα που προδιαγράφεται ιδιαίτερα συγκρουσιακό, όπως και η καταληκτική συνεδρίαση της επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αποχώρησαν καταγγέλλοντας αντισυνταγματικές και αντιθεσμικες μεθοδεύσεις από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε το χθεσινό μήνυμα του γνωστοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν αντίστοιχα εβδομαδιαία μηνύματα τις δύο επόμενες Κυριακές και μετά θα υπάρξει διακοπή για την αυγουστιάτικη ανάπαυλα. Πριν από τις ανάσες των διακοπών όμως, μεσολαβεί, στη Βουλή και πάλι, μια ακόμη σκληρή αντιπαράθεση, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, με πιθανότερος ημερομηνίες τις 28 και 29 Ιουλίου, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα συζητηθεί πρώτα η πρόταση της πλειοψηφίας για εξεταστική επιτροπή, η οποία και αναμένεται να περάσει και θα ακολουθήσει η συζήτηση για τις δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής, αυτή του ΠΑΣΟΚ και εκείνη που κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Στη συζήτηση για εξεταστική αναμένεται να δώσει το "παρών" ο πρωθπουργός, για να απαντήσει σε όλα όσα αποδίδει η αντιπολίτευση την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπέρ ψηφίσουν την πρόταση της, αναφέροντας ότι εάν προκύψουν ισχυρά στοιχεία ποινικών ευθυνών, τα οποία η πλειοψηφία δεν εντοπίζει στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία που ήρθε στη Βουλή για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενακη, τότε θα προχωρήσει στη σύσταση προανακριτικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για έναν τακτικισμο, που έχει σαν στόχο να τους εμφανίσει ότι συμφωνούν με τους χειρισμούς της πλειοψηφίας, τη στιγμή που εκείνοι πιστεύουν ότι τα στοιχεία για κακουργηματικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών είναι πολύ ισχυρά. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε στην κυβέρνηση να ψηφιστούν και οι δύο προτάσεις: για εξεταστική και για προανακριτική, πρόταση την οποία η πλειοψηφία απέρριψε. Έτσι, σε συγκρουσιακό κλίμα οδηγούμαστε και σε αυτές τις συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας, ενώ στο ΠΑΣΟΚ αλλά και σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά συζητιούνται σκέψεις για το ενδεχόμενο αποχώρησης από την εξεταστική, όταν αυτή συγκροτηθεί, ως κίνηση διαφοροποίησης από τους χειρισμούς συγκάλυψης που αποδίδουν στην πλειοψηφία. Στη Χαρίλαου Τρικούπη υπάρχουν σχετικές εισηγήσεις, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που διαφωνούν, με το σκεπτικό ότι δεν είναι σωστό να εγκαταλείψει το κόμμα το θεσμικό βήμα στη Βουλή, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που εκφράζουν προβληματισμό μήπως η αποχώρηση του κόμματος δώσει περισσότερο χώρο στα κόμματα ηχηρής διαμαρτυρίας, που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν προς όφελος τους το γεγονός ότι οι εργασίες της εξεταστικής θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής.

Οι πολιτικοί αρχηγοί καλούνται να κάνουν ένα διάλειμμα από την σκληρή αντιπαράθεση την προσεχή Πέμπτη, που θα εορταστεί στον Προεδρικό Μέγαρο η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Δεδομένης της συγκυρίας, η εκδήλωση μάλλον θα παραπέμπει στην κινηματογραφική ατάκα «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα».

