Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή - Εκλογές τώρα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, επανέλαβε πως η χώρα χρειάζεται εκλογές και πολιτική αλλαγή.

«Το σημερινό διάγγελμα του πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη “γαλάζια” συμμορία, σήμερα, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το “βαθύ κράτος”.

Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός, σε πολλές περιπτώσεις δεν επέτρεψε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών.

«Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών. Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως “Νίξον” ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ. Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», υπογράμμισε και κατέληξε:

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο. Εκλογές τώρα».

Πηγή: skai.gr

