Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σκληρό ροκ από το ΠΑΣΟΚ που κλιμακώνει την επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

Από το Σάββατο η νομική ομάδα του κόμματος μελετά την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αίθουσα 168 της Βουλής. Ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής, ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης και ο προϊστάμενος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δημακαρέας σηκώνουν μανίκια και προετοιμάζουν την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο υπουργούς που φέρονται ως εμπλεκόμενοι.

Η πρόταση θα αφορά την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που με ένα βίντεο στο TikTok επανέφερε το αίτημα για εκλογές ρίχνοντας πυρά για κυβέρνηση υποδίκων.

«Από πού να ξεκινήσω 11 βουλευτές και 2 υπουργοί υπόδικοι. Αυτό δεν είναι σίγουρα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι αίθουσα αναμονής δικαστηρίου. Με την υπογραφή της ΝΔ είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που τον ανασχηματισμό δεν τον ανακοινώνει ο πρωθυπουργός αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη δικογραφία ακόμη και ο σημερινός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτός που θα έλυνε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έβαλαν λοιπόν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατο. Ο πρωθυπουργός κρύβεται την ώρα που τον εκβιάζει δημοσίως για τις υποκλοπές ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ. Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η πρόταση θα είναι έτοιμη τις επόμενες μέρες, με μεγάλο βάρος να σηκώνει για μια ακόμη φορά ο έμπειρος Χρήστος Κακλαμάνης, ενώ τις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ και τα επόμενα βήματα θα προαναγγείλει ο πρόεδρος του κόμματος. Το σφυροκόπημα συνεχίζεται και για τις υποκλοπές με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να ρίχνει βέλη στην κυβέρνηση της ΝΔ.

«Ο πρωθυπουργός και σήμερα δεν απάντησε αν η κυβέρνηση του ή άλλη κρατική υπηρεσία αγόρασαν το Predator από τον απόστρατο Ισραηλινό. Δεν έχει το πολιτικό θάρρος ούτε να κατακεραυνώσει αυτόν που τον εκβιάζει αποκαλώντας τον "Νίξον". Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση, είναι ένα καθεστώς που δεν θα σταματήσει πουθενά στην προσπάθεια του να παραμείνει γαντζωμένο στην εξουσία. Η μόνη δημοκρατική διέξοδος είναι να προκηρύξει εκλογές», καταλήγει ο Κώστας Τσουκαλάς στην ανακοίνωσή του με την οποία σχολίασε το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού.

Δύο ξένοι Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης στο Μεσολόγγι

Την ώρα που η πόλωση οδηγείται στα άκρα ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκαν στο ίδιο σημείο στο Μεσολόγγι κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων είχαν μια θεσμική συνάντηση για την επέτειο 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου.

Τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω τους, με μάρτυρες να μεταφέρουν στο skai.gr ότι οι δυο πολιτικοί αρχηγοί δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Εντελώς διαφορετικό ήταν το κλίμα ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Σωκράτη Φάμελλο, που αυτόπτες μάρτυρες μεταφέρουν ότι όχι απλώς χαιρετήθηκαν, αλλά συνομίλησαν σε στιγμές στα παρασκήνια της εκδήλωσης.

Ωτακουστές μεταφέρουν ότι η μπλε γραβάτα του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νικόλαου Φαραντούρη άναψε φωτιές στα πηγαδάκια, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκάλεσε το σχόλιο του πρωθυπουργού: «Σε βλέπω να φοράς μπλε γραβάτα, από κει ξεκίνησες μετά πήγες στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ» φέρεται να ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νικόλαο Φαραντούρη να αντικρούει το πείραγμα απαντώντας: «Λάθος σας ενημέρωσαν οι σύμβουλοι σας, δεν ήμουν ποτέ στην ΝΔ».

Όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιστράτευσε το χιούμορ του με ωτακουστές να μεταφέρουν ότι ο χαιρετισμός του προς τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, που το τελευταίο διάστημα αποκαλεί «περιφερειάρχη» ακούστηκε και στο Μεσολόγγι.

Πηγή: skai.gr

