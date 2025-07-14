Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία, έχει ως εξής:

Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης: Δημήτρης Κιρμικίρογλου

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής : Γιάννης Παπαδομαρκάκης

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας: Χριστίνα - Μαρία Κράββαρη

Γενικός Γραμματέας Μεταφορών: Στέλιος Σακαρέτσιος

Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών: Δέσποινα Παληαρούτα

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Σπύρος Πρωτοψάλτης

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων: Αντώνης Φιλιππής

Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αργυρώ Ζέρβα

Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Χαράλαμπος Μυγδάλης

Παράλληλα:

Γενικός Γραμματέας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης τοποθετείται ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας μετακινείται ο Γιάννης Σάββας, έως τώρα Γενικός Γραμματέας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

Γενική Γραμματέας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας τοποθετείται η Ρένα Καραλαριώτου, πολιτικός μηχανικός και μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος του ΟΔΥΘ.

Επίσης, ο Κωστής Μουσουρούλης τοποθετείται ως σύμβουλος του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με αρμοδιότητα το συντονισμό της διαπραγμάτευσης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων:

Δημήτρης Κιρμικίρογλου, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης:

Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και υποψήφιος διδάκτωρ Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στο ΕΚΠΑ. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, το Διεθνές Δίκαιο και τη Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης, Διευθυντής Τύπου στο Υπουργείο Ναυτιλίας, Διευθυντής Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και σε επιτελικές θέσεις στην ΑΑΔΕ.

Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής:

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου, πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Αθηνών), και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει υπηρετήσει για 36 χρόνια το χώρο της εκπαίδευσης, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης ενώ από το 2023 είναι Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Είναι συγγραφέας βιβλίων, πληθώρας επιστημονικών άρθρων και παιδαγωγικού υλικού εγκεκριμένου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, Γενική Γραμματείας Δημόσιας Υγείας:

Είναι Σμηναγός εν αποστρατεία και έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής του Υγειονομικού Τμήματος του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2025. Έχει οριστεί ως αναπληρωματική εθνική εκπρόσωπος για τις Συμπεριφορικές και Πολιτισμικές Οπτικές για την Υγεία στον Π.Ο.Υ. Αποφοίτησε το 2012 ως Ανθυποσμηναγός από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και εργάστηκε μέχρι το 2020 στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας με εξειδίκευση στην «Πρόληψη & Δημόσια Υγεία» από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, ενώ έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα του διετούς προγράμματος σπουδών Executive MSc. Health Economics, Policy & Management στο London School of Economics (LSE).

Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών:

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως σήμερα, σε μια περίοδο που η κτηματογράφηση έφτασε από το 39% στο 65%. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως Προϊστάμενος Ψηφιακών Λειτουργιών στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ψηφιακή Καινοτομία και τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών:

Μηχανολόγος Μηχανικός με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση έργων κυρίως σε παραγωγή και εφοδιαστική αλυσίδα. Απόφοιτη ΕΜΠ (2011), κάτοχος MSc (Μηχανικός Περιβάλλοντος και Διοίκηση Επιχειρήσεων) από το Imperial College London και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από τον Αύγουστο του 2024, ήταν Γενική Γραμματέας Μεταφορών, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Εργάστηκε για 24 χρόνια στις ΗΠΑ, ως Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του George Mason University, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ (κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Barack Obama), Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής του Προέδρου της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας Tom Harkin και του Βουλευτή και νυν Κυβερνήτη του Κολοράντο Jared Polis στην Επιτροπή Παιδείας και Εργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον. Από το 2019 υπηρέτησε ως Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και από το 2022 ως Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού. Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος και Α΄ Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (European Network of Public Employment Services) και Εθνικός Συντονιστής για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και κάτοχος πτυχίου με άριστα από το Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστώνης, μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο New School της Νέας Υόρκης και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο του Colorado στο Ντένβερ.

Αντώνης Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων:

Οικονομολόγος, με σπουδές στα διεθνή οικονομικά και μεταπτυχιακή ειδίκευση στην οικονομική πολιτική και ανάπτυξη. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή, για την εκπόνηση και παρακολούθηση δημοσίων πολιτικών, που σχετίζονται με το εμπόριο και την αγροτική ανάπτυξη. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη διαχείριση του δημοσίου χρέους. Από τον Οκτώβριο του 2024 είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αργυρώ Ζέρβα, Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ, με πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση έργων ΕΣΠΑ και στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Έχει εργαστεί σε κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2007 υπηρετεί στη ΜΟΔ Α.Ε., με αντικείμενο τη διαχείριση έργων ΕΣΠΑ. Ήταν μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου (2019-2023) και Διευθύντρια Γραφείου Υφυπουργού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2021-2023). Από το 2023 είναι Διευθύντρια Ειδικής Υπηρεσίας στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Χαράλαμπος Μυγδάλης, Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος Diploma of the Imperial College in "Soil Mechanics and Environmental Geotechnics" (DIC), Μεταπτυχιακός τίτλος (M.Sc) of the University of London. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Έργων στην Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., (2021 έως σήμερα), επιβλέπων μηχανικός σε έργα Λιμενικών Υποδομών, Οδοποιίας, Υδραυλικών (2007-2021) ενώ από το 2000 ως το 2007 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι εκλεγμένο Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας από το 2016 με θητεία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. (2019-2021).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

