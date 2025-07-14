Για προσπάθεια απόκρυψης των βαρύτατων ευθυνών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για τη διεξαγωγή εξεταστικής επιτροπής.

«Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσκοτίσει τις βαρύτατες ευθύνες της για ένα ακόμα σκάνδαλο, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έξι χρόνια τώρα, όποιο σκάνδαλο αποκαλυφθεί φταίνε πάντοτε οι "διαχρονικές παθογένειες" και ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του, ακόμα κι αν αυτό φαίνεται από τη δικογραφία στη Βουλή», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβίβασε στο ελληνικό κοινοβούλιο δικογραφία με συγκεκριμένη περίοδο ελέγχου, από το 2019 και μετά. Εμπλέκει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τον κ. Αυγενάκη και τον κ. Βορίδη και παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία προς διερεύνηση. Αυτά δεν μπορούν να ελεγχθούν διά της διάχυσης ευθυνών ούτε με τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται: «Όσο για την αντίληψη αυτής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο θυμίζουμε την πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού "Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής η εξεταστική για τα Τέμπη". Με τι εχέγγυα προτείνεται η ίδια διαδικασία όταν υπάρχει δικογραφία στη Βουλή;»



