Δεν συζητούν για κλειστή δομή κράτησης οι δήμαρχοι της Κρήτης, έχοντας στον νου το καταστροφικό παράδειγμα της Μόρια, στη Μυτιλήνη, αλλά μόνο για χώρους ολιγοήμερης παραμονής (1-3 ημερών) των προσφύγων και των μεταναστών στα πρότυπα του χώρου της Αγυιάς Χανίων που μέχρι στιγμής, όπως ειπώθηκε, «περπατάει» αποτελεσματικά, αν και χρειάζονται κάποιες επιπρόσθετες παρεμβάσεις για να μην «βραχυκυκλώνει» η ροή.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι στη διάρκεια της κλειστής σύσκεψης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ειπώθηκε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τέτοιοι χώροι σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, με κάποιες προϋποθέσεις.

1ον οι μετανάστες να αναχωρούν άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης για Πειραιά με πλοία της γραμμής. Και όπου υπάρχει πρόβλημα λόγω πλαφόν των 100 εισιτηρίων, οι μετανάστες μπορούν να μεταφέρονται για αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου ή από το Ρέθυμνο με ναύλωση του πλοίου.

2ον είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει σύμβαση με τους δήμους πρώτης υποδοχής για τη διάθεση λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους μετανάστες άμεσα από τον χώρο άφιξης στους χώρους προσωρινής παραμονής.

3ον να ενισχύσουν τη δομή της Μαλακάσας ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή κίνηση των ροών που διοχετεύονται σε αυτήν και να μην «μπλοκάρει» η διαδικασία στους χώρους της Κρήτης.

Αν διασφαλιστούν αυτά, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και θα αποφευχθεί η δημιουργία κλειστής δομής κράτησης στην Κρήτη κατά της οποίας τάχθηκαν άπαντες οι δήμαρχοι.

Μαρινάκης: «Είμαι έτοιμος εφόσον συμφωνήσουμε»

Μιλώντας, πάντα, για χώρους προσωρινής παραμονής και όχι για κλειστή δομή κράτησης, ο δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης φέρεται να είπε ότι είναι σε άμεση επαφή με ιδιώτη για την παραχώρηση χώρου που δέχεται να τον διαθέσει κατόπιν συμφωνίας για τον σκοπό αυτό και μόνο για προσωρινή παραμονή προσφύγων και μεταναστών.

Άπαντες οι δήμαρχοι εξήραν το ρόλο του Λιμενικού που εδώ και τόσο καιρό «σηκώνει» στις πλάτες του το μεταναστευτικό στην Κρήτη, ενώ ως προς τον ρόλο της Frontex, ειπώθηκε ότι δεν κάνει κάτι διαφορετικό από τα σκάφη του Λιμενικού, σε επίπεδο έρευνας και διάσωσης. Και η Frontex δηλαδή παραλαμβάνει μετανάστες και τους μεταφέρει στην στεριά.

Βάσει των επίσημων στοιχείων που παρουσιάστηκαν, από τις αρχές του έτους έχουν φθάσει στην Κρήτη περίπου 9.500 μετανάστες.

Πηγή: skai.gr

