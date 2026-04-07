Αύριο, Μ. Τετάρτη θα τελεστεί η κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της βουλευτή της Νέας Αριστεράς Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως σε ηλικία 48 ετών.
Η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 12:30 και έπειτα θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ, όπως ανακοίνωσε η κ. Φωτίου σε ανάρτησή της.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζητά, όποιος επιθυμεί, να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
