Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, καθώς ο μοναχογιός της πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 48 ετών.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή.
Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην βουλευτής Φωτεινή Βάκη εξέφρασε τη συμπαράστασή της, γράφοντας: «Τι μπορείς να πεις σε μια μάνα που χάνει το παιδί της; Χάνουν οι λέξεις το νόημά τους. Κουράγιο και δύναμη, Θεανώ μας».
- Μαρινάκης: Στη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή, ίσως δούμε μείωση βουλευτών
- «Στο χιλιοστό»: Έρχεται στον ΣΚΑΪ η σειρά ντοκιμαντέρ με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτώρια Δενδρινού - Δείτε trailer
- Δένδιας για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή: Πυξίδα μας το έπος της Εθνικής Αντίστασης
