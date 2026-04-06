Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, καθώς ο μοναχογιός της πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 48 ετών.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή.

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην βουλευτής Φωτεινή Βάκη εξέφρασε τη συμπαράστασή της, γράφοντας: «Τι μπορείς να πεις σε μια μάνα που χάνει το παιδί της; Χάνουν οι λέξεις το νόημά τους. Κουράγιο και δύναμη, Θεανώ μας».

