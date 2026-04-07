Σοκ προκαλεί η περιπέτεια μιας δίχρονης που δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα και το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Η μικρή εισήχθη αρχικά στη Νευροχειρουργική Κλινική και αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση, διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες, καθώς τα τραύματα, ιδιαίτερα στο τριχωτό της κεφαλής και στα μάγουλα, ήταν βαθιά και εκτεταμένα.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Διασωληνώθηκε, παρουσίασε σπασμούς και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σήμερα, ωστόσο, τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Η δίχρονη παρουσίασε ραγδαία βελτίωση, αποσωληνώθηκε και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκυλί που επιτέθηκε στο παιδί ανήκε στο οικογενειακό περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

