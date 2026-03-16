Θεσσαλονίκη: Προσεχώς η καμπάνια ενδυνάμωσης νεαρών κοριτσιών για το χάπι βιασμού

Καμπάνια ενδυνάμωσης νεαρών κοριτσιών και ενημέρωσής τους για το χάπι βιασμού πρόκειται να υλοποιήσουν από κοινού τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. «Ξεκινάμε μία πολύτιμη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και απευθυνόμαστε σε ηλικίες 15 έως 25 ετών», ανέφερε η υφυπουργός για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έλενα Ράπτη, μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ως μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας», που συνδιοργάνωσαν η ίδια και ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας -Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών.

«Πριν από λίγους μήνες, σε μία επίσκεψη σε ένα συμβουλευτικό κέντρο του δικτύου μας, η κοινωνιολόγος μας κατέθεσε ότι στα 15 περιστατικά βιασμού, τα 11 ήταν θύματα από το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Είναι -είτε σε σκόνη, είτε σε υγρή μορφή- μια ναρκωτική ουσία που τη χρησιμοποιούν κάποιοι προκειμένου να κακοποιήσουν σεξουαλικά μια γυναίκα. Όλες οι περιπτώσεις είχαν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά. Νέα κορίτσια, φοιτήτριες, οι οποίες είχαν βρεθεί να διασκεδάζουν σε ένα νυχτερινό κέντρο ή στον χώρο του πανεπιστημίου, ήπιαν ένα ποτό με τον δράστη και ένιωσαν να έχουν απωλέσει τις αισθήσεις τους και να κακοποιούνται σεξουαλικά. Μάλιστα, ο δράστης στη συνέχεια θέλοντας να παρουσιάσει τον βιασμό ως συνεύρεση με συναίνεση, ζήτησε την επόμενη μέρα να ξαναβρεθούν, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στο θύμα», ανέφερε η κ.Ράπτη, εξηγώντας ότι «εμείς θέλουμε αυτό το φαινόμενο να αποκτήσει ορατότητα, θέλουμε οι γυναίκες να είναι υποψιασμένες, τα νέα κορίτσια να είναι ασφαλή και προστατευμένα», γιατί «η ευθύνη ανήκει στο δράστη, οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν πώς να αποφύγουν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά και τι να κάνουν σε περίπτωση που κάτι συμβεί».

Η κ.Ράπτη παρουσίασε τις παρεμβάσεις του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «με όραμα και πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην πράξη, σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου». «Ενισχύουμε τη θέση των γυναικών στην οικονομική ζωή με την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την προσωπική και οικογενειακή ζωή, μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, όπως είναι το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”, όπως είναι το “Σήμα ισότητας” και το “Σήμα διαφορετικότητας” στις επιχειρήσεις», σημείωσε.

Σε ό, τι αφορά το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» διευκρίνισε ότι «σε πολύ λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του σε όλη την Ελλάδα, για να έχει η γυναίκα ισότιμη δυνατότητα να παραμείνει, να επιστρέψει, να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, όπως ένας άντρας μετά την απόκτηση ενός παιδιού».

«Η ανάπτυξη και η ευημερία μιας κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αξιοποιούνται οι δυνατότητες όλων των πολιτών --ανδρών και γυναικών. Η συμμετοχή όμως των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, σε τεχνολογικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και στη λήψη αποφάσεων, είναι κρίσιμη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης», επισήμανε η υφυπουργός.

Κ.Γκιουλέκας: Πρέπει να σταθούμε στο πλάι της γυναίκας με έμπρακτο τρόπο

Η κυβέρνησή μας έχει αναλάβει και υλοποιεί σημαντικές δράσεις με πίστη πραγματικά ότι πρέπει να σταθούμε στο πλάι της γυναίκας με έμπρακτο τρόπο, επισήμανε στην ομιλία του ο κ. Γκιουλέκας.

«Δεν μπορούσα να κατανοήσω όταν ήμουν νεότερος τον φεμινιστικό αγώνα των γυναικών, διότι δεν καταλάβαινα πώς είναι δυνατόν να κάνει αγώνα η γυναίκα για την ισότητα. Και βέβαια ήταν ένας πολύ δίκαιος αγώνας, γιατί τα στερεότυπα υπάρχουν. Αλλά όταν η γυναίκα φέρνει τη ζωή στον κόσμο, είναι δυνατόν να προσπαθεί να πείσει ότι είναι ίση με τον άντρα; Ο άντρας πρέπει να προσπαθεί να πείσει ότι είναι ίσος με τη γυναίκα, γιατί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γεννήσουμε, η γυναίκα όμως τίκτει, φέρνει στον κόσμο τη ζωή κι αυτό είναι ό, τι πιο σημαντικό», ανάφερε ο υφυπουργός.

«Πράγματι είναι θέμα δημοκρατίας το ζήτημα της ισότητας, θα έλεγα όμως ότι παράλληλα με αυτό είναι και θέμα πολιτισμού», πρόσθεσε, παρατηρώντας ότι στη σύγχρονη κοινωνία «η γυναίκα καλείται να υπηρετήσει πολλούς ρόλους και αυτό κάνει τη θέση της πολύ πιο δύσκολη, καθώς η γυναίκα πρέπει να είναι μάνα, πρέπει να είναι σύντροφος, πρέπει να είναι σύζυγος, πρέπει να είναι επαγγελματίας, πρέπει να είναι πετυχημένη».

Ο κ. Γκιουλέκας στάθηκε στο παράδειγμα τριών γυναικών που τον επηρέασαν στη ζωή του. «Έμαθα πάρα πολλά από αυτές τις γυναίκες», είπε, μιλώντας για τη Σοφία Βέμπο που «όταν έβλεπα αυτή τη γυναίκα δε δυσκολευόμουν καθόλου να καταλάβω πως γράφτηκε το Έπος του 1940», την εγγονή του Παύλου Μελά, τη γλύπτρια Ναταλία Μελά, που «είχε έναν τέτοιο δυναμισμό που όταν τον έβλεπες καταλάβαινες ότι το DNA των Ελλήνων κυλάει μέσα στις φλέβες της» και την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, που «όταν την άκουγες να μιλάει για το Βυζάντιο, τότε καταλάβαινες σε ποια πραγματικά προικισμένη γενιά ανήκουμε εμείς οι Έλληνες».

Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή δυναμικών γυναικών που διακρίνονται στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο. Μέσα από τις παρεμβάσεις τους αναδείχθηκαν εμπειρίες, προκλήσεις και καλές πρακτικές που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και τη λήψη αποφάσεων. Συμμετείχαν η Σάρα Καράσσο – Ελεύθερη Επαγγελματίας, Σοφία Αναστασιάδου - Κοσμήτορας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 2025 συμπεριλήφθηκε στην επίσημη διεθνή κατάταξη “World’s Top 2% Scientists List” του Πανεπιστημίου Stanford των Η.Π.Α., Γιώτα Σασοπούλου - Γενική Χειρουργός, Μαριάννα Χατζάκου - Διευθύντρια ζώνης γάλακτος Μεβγάλ, Δήμητρα Παπαδοπούλου-Τσόκα - Επιχειρηματίας στον κλάδο του fashion retail, Σίσσυ Λιγνού - Πρόεδρος IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), Πρόεδρος & Δ/νσα Σύμβουλος AFEA Congress, Μέλος Δ.Σ & Τέως Πρόεδρος HAPCO & DES (Hellenic Association of Professional Congress Organizers), Ορσαλία Παρθένη - Επιχειρηματίας και Σχεδιάστρια, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας, Μαρία Γιάννη – Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός, σήμερα βρίσκεται στο επιχειρείν της οικογενειακής επιχείρησης, Νέλλη Ζήκα Τσελεμέγκου – Αρχιτέκτων Μηχανικός, πρώην Αντιπρόεδρος Ανώνυμης Εταιρείας, Πρόεδρος Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, Άννα Πετανίδου - Υπαρχιπυροσβέστρια, Χριστίνα Στρελ – Πυραγός, Αγγελική Βουδούρη - Αστυνομικός ΔΙΑΣ, Ελένη Καρακασίδου 17 ετών - Μαθήτρια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της Microsoft Office Specialist και Νικολέτα Ροσσολύμου 15 ετών – Συγγραφέας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν -μεταξύ άλλων- οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Κούβελας, Μιχάλης Κουρδάκης, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

