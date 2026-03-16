Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κ.Α., Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για το θέμα του Predator, ισχυριζόμενος πως η κυβέρνηση έστησε παρακράτος και θα πρέπει να λογοθετήσει γι' αυτό.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απέφυγε να δηλώσει κατηγορηματικά «ναι ή όχι», στο ερώτημα αν το ελληνικό κράτος αγόρασε και λειτούργησε μέσω των υπηρεσιών του το Predator, όπως ευθέως είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa, κ. Ντίλιαν.
Οχυρώθηκε πίσω από τη διάταξη του Αντεισαγγελέα Ζήση παραγνωρίζοντας ότι μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η υπόθεση αναπέμπεται στη δικαιοσύνη για επιπλέον έρευνα – σημειωτέον και για το αδίκημα της κατασκοπείας. Η υπόθεση συνεπώς «δεν τελείωσε, τελεία», όπως μας ενημέρωσε ο κ. Μαρινάκης.
Είναι, όμως, πραγματικά ακατανόητη η σπουδή του κ. Μαρινάκη να θεωρήσει «κλεισμένη» μια υπόθεση από την οποία προκύπτουν τόσα αναπάντητα ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια. Δεν θεωρεί σημαντικό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος το γεγονός ότι τέσσερις ιδιώτες φέρεται να παρακολουθούσαν υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους και να μαθαίνουν κρατικά μυστικά;
Είναι για τον κ. Μητσοτάκη «αδιάφορο ζήτημα», όπως δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης;
Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε, τραυματίζοντας το κράτος δικαίου και υπονομεύοντας την ποιότητα της δημοκρατίας.
