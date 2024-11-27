Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετείχε σήμερα στο 1ο Industry Summit του ομίλου REAL GROUP με θέμα: «Ελληνική Βιομηχανία: Το παρόν και το μέλλον. Το νέο παραγωγικό μοντέλο και η ευκαιρία της βιώσιμης ανάπτυξης».

«Για να βελτιώσουμε στρατηγικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, πρέπει να κάνουμε πράξη την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε αρχικά ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως είναι επίτευγμα για τη χώρα τα όσα έχει πετύχει αυτή την πενταετία, διάστημα στο οποίο η Ελλάδα έχει ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία της και υπογράμμισε πως είναι απόλυτη αναγκαιότητα η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ανέφερε πως ο κλάδος της βιομηχανίας είναι εκείνος με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα για βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη της πατρίδας μας, ενώ η οικονομική μεγέθυνση πρέπει να συνοδεύεται από ενίσχυση της παραγωγικότητας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η ελληνική βιομηχανία έχει πολύ ανταγωνιστικούς κλάδους με σημαντικά εξαγώγιμα προϊόντα.

«Αν θέλουμε να πετύχουμε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να κάνουμε πράξη το νέο παραγωγικό μοντέλο, να υπάρξει σύνδεση με την έρευνα και καινοτομία, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για πιο ποιοτικά ελληνικά προϊόντα», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και συνέχισε πως έτσι θα μειώσουμε και το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου.

Για τις εμβληματικές επενδύσεις, είπε πως αποτελούν θεσμό των στρατηγικών επενδύσεων, εγκρίνονται από διϋπουργική επιτροπή, έχουν ήδη εγκριθεί ήδη τέσσερις και το περιεχόμενό τους είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αναφέρθηκε στην επένδυση της METLEN στο Βόλο, στην επένδυση της Olympic Air στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος” και σε άλλες δύο επενδύσεις, η μια εκ των οποίων εξασφαλίζει την αυτονομία χαρτιού για τη χώρα μας και η άλλη αφορά κατασκευή οινοπνεύματος.

Για τη γαλάζια οικονομία, τόνισε την έμπρακτη στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας, αναφέροντας πως 3.500 Έλληνες εργάζονται στα ναυπηγεία μας και μίλησε για την επένδυση που έχει γίνει στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. «Για μια χώρα που είναι στις 3-4 μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις παγκοσμίως, είναι στρατηγικό και οικονομικό καθήκον να αναπτύξουμε τη ναυπηγική βιομηχανία.

Αποτελεί και όρο ασφάλειας για τη χώρα μας», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και επανέλαβε μάλιστα πως οι νέες επενδύσεις στην ναυπηγική βιομηχανία θα θεωρούνται στρατηγικού χαρακτήρα για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Για τον τουρισμό ανέφερε πως είναι ένας εξαιρετικά κρίσιμος κλάδος για την ελληνική οικονομία, αλλά δεν μπορούμε ως χώρα να στηριζόμαστε μονάχα εκεί και πως ο πιο στιβαρός τομέας είναι η ελληνική βιομηχανία. Αποτελεί, όπως δήλωσε, τη μεγαλύτερη ασφάλεια, ώστε να μείνουν τα νέα παιδιά στον τόπο τους και να επενδύσουν εκεί. Γι’ αυτό και στο κέντρο της προσοχής είναι η στήριξη των παραμεθόριων περιοχών με ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς και δίνονται ισχυρά κίνητρα για να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις.

Αναφέρθηκε ξανά στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων που ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ, στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και με άλλες πηγές χρηματοδότησης και τόνισε πως λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψιν οι απόψεις της επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση του νέου παραγωγικού μοντέλου.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως είναι πολύ κρίσιμο να υπάρχει κοινωνική αποδοχή στις πολιτικές της Κυβέρνησης, καθώς φανερώνει ότι η χώρα κινείται στο σωστό δρόμο και μειώνονται οι ανισότητες στην πατρίδα μας προς όφελος όλης της κοινωνίας.

