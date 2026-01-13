Το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε σήμερα (σ.σ Τρίτη) ζητά να κατατεθεί στην εξεταστική επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο των καταστάσεων της χρήσης του 2024 αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η εταιρεία «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», στην οποία είχε ανατεθεί το έργο του ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη χρήση 2024 με την αρ. πρωτ. 74537/2025 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού, υπέβαλε επιστολή παραίτησης με την οποία ανακοινώνει την αποχώρησή της από το εν λόγω έργο.

Εφόσον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τέτοιας επιστολής, το περιεχόμενό της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να αναδεικνύει ζητήματα που άπτονται της ορθής διοικητικής λειτουργίας, της διαχείρισης του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό υλοποιήθηκε. Τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Για τον λόγο αυτό, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την χορήγηση της συγκεκριμένης επιστολής παραίτησης της εταιρείας «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», καθώς και κάθε συναφούς εγγράφου που αφορά την υποβολή, την παραλαβή και την αποδοχή της, προκειμένου η Εξεταστική Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν υφίστανται φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή πλημμελούς άσκησης διοικητικών καθηκόντων.

Όπως εξηγούν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η πρόσβαση στα ανωτέρω έγγραφα είναι αναγκαία για την πλήρη και ουσιαστική άσκηση του ελεγκτικού ρόλου της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς αναδεικνύεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την εξυγίανσή του εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Πηγή: skai.gr

