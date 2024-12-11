Στη Βουλή το μπρα ντε φερ για τις τράπεζες

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θέμα ημερών είναι η αποκάλυψη των παρεμβάσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τις τράπεζες, ενώ το ζήτημα έχει μεταφερθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση. Η ανακοίνωση των κυβερνητικών σχεδιασμών έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει από τον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Παρά την διπλή πίεση που εκδηλώνεται προς τον τραπεζικό τομέα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη για πρωτοβουλία των ίδιων των τραπεζών στην κατεύθυνση των παρεμβάσεων που συζητούνται. Στο ανώτατο δυνατό επίπεδο η κυβέρνηση έχει εκδηλώσει τη δυσαρέσκειά της. «Υπάρχουν ζητήματα, όσον αφορά στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, που χρήζουν αντιμετώπισης, όπως οι υψηλές προμήθειες, τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις, τα στεγαστικά δάνεια, που δεν δίνονται με τον καλύτερο ρυθμό, αλλά και ακίνητα που ακόμη δεν έχουν εκποιήσει προκειμένου να μπουν στην αγορά. Έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες να αντιδράσουν, δεν μας έχει ικανοποιήσει η αντίδραση τους και πολύ σύντομα να αναμένετε παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, που θα αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα» είπε προ ημερών από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε επίπεδο πολιτικών χειρισμών βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μπρα ντε φερ ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικό της σημασίας που δίνουν οι δύο πλευρές στο θέμα αλλά, προφανώς, και του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει από την πλευρά των πολιτών, είναι το γεγονός ότι το ζήτημα των τραπεζών κυριαρχεί ενόψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό που αρχίζει σήμερα στη Βουλή, χωρίς να σχετίζεται άμεσα με αυτή.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει καταθέσει δύο τροπολογίες: η πρώτη αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και η δεύτερη ήρθε χθες και αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων δανεισμού και την κατάργηση κάποιων προμηθειών και χρεώσεων. Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς οι τραπεζικές χρεώσεις για μια σειρά από καθημερινές συναλλαγές προκαλούν δυσφορία και ενόχληση στους πολίτες. Ετσι, η αξιωματική αντιπολίτευση σπεύδει να αξιοποιήσει το κλίμα για να εμφανιστεί ότι βγαίνει μπροστά από την κυβέρνηση προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών αμφισβήτησε τη δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης με βάση την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση συνολικά παραπέμπει στις δικές της κινήσεις για το θέμα. Οι πληροφορίες συντείνουν σε ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων με στόχο αφενός τη μείωση των χρεώσεων και τη διόρθωση στα πολύ χαμηλά επιτόκια καταθέσεων και αφετέρου στην αύξηση των χορηγούμενων δανείων, στεγαστικών και σε επιχειρήσεις, και στην διάθεση ακινήτων στην αγορά από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Η αύξηση του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες και η μείωση στις χρεώσεις για μεταφορές χρημάτων και άλλες συναλλαγές είναι μεταξύ των μέτρων που αναμένονται.

Είναι δεδομένο, πάντως, ότι με την έκταση που έχει πάρει η συζήτηση έχουν καλλιεργηθεί υψηλές προσδοκίες, που αυξάνουν την πίεση για ουσιαστικές πρωτοβουλίες και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού.

