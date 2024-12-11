Ελληνικό επιχειρηματικό αποτύπωμα στη Wall Street- Σταϊκούρας: «Καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την ελληνική οικονομία»

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με το «Capital Link Invest Forum» διοργάνωσαν για 20η συνεχή χρονιά, ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τιμώντας την Ελλάδα και τους ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των Αμερικανικών, των Ελληνοαμερικανικών και των Ελληνικών αγορών κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το «Closing Bell - καμπανάκι του κλεισίματος των εργασιών» του NYSE-New York Stock Exchange.

Παρόντες στην τιμητική εκδήλωση ήταν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και η Υφυπουργός Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και o ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Tsakos Energy Navigation (ΤΕΝ) Νικόλαος Τσάκος.

«Είναι η πέμπτη φορά που βρίσκομαι εδώ. Η πρώτη φορά ήταν το 2019 και είχα υποσχεθεί εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει. Και επέστρεψε. Καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την ελληνική οικονομία, να μειώσουμε σημαντικά το χρέος και την ανεργία» ανέφερε ο υπουργός υποδομών στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου δήλωσε τα εξής: "Παρουσιάζουμε τον απολογισμό των δράσεων μας στο τελευταίο έτος, όπως είχαμε δεσμευτεί πριν από ένα έτος στο ίδιο συνέδριο. Και πράγματι, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παραδώσαμε αυτό το έτος τον οδικό άξονα Ακτιο-Αμβρακία, παραδώσαμε ένα σημαντικό τμήμα του Ε65, ανανεώσαμε σημαντικά το στόλο των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πολύ πρόσφατα παραδώσαμε και το μετρό στη Θεσσαλονίκης, το πιο εμβληματικό έργο της πρωτεύουσας. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα σκληρή δουλειά και σχέδιο. Έτσι ώστε στο τέλος της τετραετίας να παραδώσουμε πιο ανθρώπινες και πιο προσβάσιμες μεταφορές για όλους τους πολίτες σε όλη την επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

