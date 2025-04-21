Λογαριασμός
Ανάρτηση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου

«Η δωρικότητα, η ταπεινότητα και η ενσυναίσθηση χαρακτήρισαν τη διαδρομή του Ποντίφικα από το Μπουένος Άιρες ως το Βατικανό», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης

«Η παγκόσμια κοινότητα υποκλίνεται στο μεγαλείο του πνευματικού και κοινωνικού έργου, που αφήνει πίσω του ο Πάπας Φραγκίσκος», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για τον εκλιπόντα ποντίφικα.

Και συμπληρώνει: «Η δωρικότητα, η ταπεινότητα και η ενσυναίσθηση χαρακτήρισαν τη διαδρομή του Ποντίφικα από το Μπουένος Άιρες ως το Βατικανό. 

Ενός πνευματικού ηγέτη που πρόταξε το μέτρο απέναντι στην απληστία, την αλληλεγγύη και τη βαθιά αγάπη προς τον συνάνθρωπο απέναντι στο μίσος.

Η χριστιανοσύνη τον αποχαιρετά με σεβασμό».

