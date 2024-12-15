Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, είπε ότι ο Προϋπολογισμός του 2025 δεν διαφέρει από τους προηγούμενους «και ως προς τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του και ως προς τον ρόλο που επιτελεί στο πλαίσιο της οικονομίας του κεφαλαίου και των δεσμεύσεων απέναντι στην ΕΕ».

Όπως εξήγησε, ο ρόλος αυτός συνίσταται στο ότι ο Προϋπολογισμός «είναι ένα ακόμα εργαλείο αναδιανομής από τους πολλούς στους λίγους. Ένας ακόμη μηχανισμός δίπλα στον βασικό, αυτόν της εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας, με τον οποίο το κεφάλαιο αποσπά μέσω της φορολογίας και της κατανομής των δαπανών ένα επιπλέον μερίδιο του πλούτου που έχει παράξει η εργατική τάξη της χώρας μας».

«Ταυτόχρονα, ο Προϋπολογισμός αποτελεί και εργαλείο προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής, των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων σε κάθε τομέα, γιατί το πόσα χρήματα κατευθύνονται σε κάθε υπουργείο κι αν αυτά είναι περισσότερα ή λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά, είναι οπωσδήποτε ζήτημα - όμως είναι λιγότερο από τη μισή εικόνα της κατάστασης. Μεγαλύτερη σημασία έχει το για ποιούς σκοπούς κατευθύνονται αυτά τα ποσά» πρόσθεσε.

Έφερε ως ενδεικτικό, αλλά όχι μοναδικό παράδειγμα «τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που η κυβέρνηση διοχετεύει για να προωθήσει, να κατοχυρώσει και να ξεπλύνει στη συνείδηση του ελληνικού λαού το κατεξοχήν αντιλαϊκό μέτρο, δηλαδή, τα νόμιμα φακελλάκια στα απογευματινά χειρουργεία, ταΐζοντας, ταυτόχρονα, και τους ιδιώτες κλινικάρχες».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λέει «ασύστολα ψέματα» ισχυριζόμενη ότι «ο Προϋπολογισμός προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις και τις κοινωνικές δαπάνες» σημειώνοντας ότι «οι αυξήσεις στους εργαζόμενους στο δημόσιο είναι 40 λεπτά τη μέρα, οι αυξήσεις στις συντάξεις για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά, γιατί οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν τίποτα, είναι κάτω από 2,5% όταν ακόμα και ο επίσημος πληθωρισμός θα ανέβει στο 2,7%».

Κατήγγειλε ότι οι δαπάνες για την Παιδεία «παραμένουν στα περσινά άθλια επίπεδα», ενώ η αύξηση των δαπανών για την Υγεία, «είναι τα χρήματα που θα πληρώσει ο λαός, προκειμένου να καλυφθεί το κενό από τη μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Υγείας».

Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι «λέει ψέματα» όταν ισχυρίζεται πως «η αύξηση των φορολογικών εσόδων προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη».

«Στην πραγματικότητα, τα έσοδα αυξάνονται λόγων των αυξημένων άδικων και αντιλαϊκών έμμεσων φόρων» σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «από τα συνολικά 70 δισ. που είναι τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα για το 2025, μόνο τα 7,9 δισ. είναι φόροι εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ενώ τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει ο λαός και οι εργαζόμενοι».

Όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής, είπε ότι «οι μόνοι που την πληρώνουν είναι οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, τους οποίους η κυβέρνηση θεωρεί "διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που θέλει να τους βγάλει εκτός αγοράς προς όφελος των πολυεθνικών».

Αναφερόμενος στις τράπεζες και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι «μένουν στο απυρόβλητο 3,5 δισ. ευρώ στο πρώτο 9μηνο του 2024, ενώ τα μέτρα της κυβέρνησης περιορίζονται στον περιορισμό των προμηθειών τους την ώρα που απολαμβάνουν τον αναβαλλόμενο φόρο που διατήρησε και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μαζί με τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις που πλήρωσε ο ελληνικός λαός».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι ο Προϋπολογισμός 2025 είναι «ο πρώτος Προϋπολογισμός της επίσημα διακηρυγμένης εποχής της πολεμικής οικονομίας στην ΕΕ και ταυτόχρονα ο πρώτος της περιόδου 2025-2028 που καλύπτει το νέο Μεσοπρόθεσμο».

«Το είπε, άλλωστε, πολύ εύγλωττα και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ: Σας είπε 'κόψτε από Υγεία, συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση και δώστε λεφτά στην πολεμική οικονομία' και αυτό κάνετε» πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες, τόνισε ότι «στο πλαίσιο της έκθεσης Ντράγκι και της πολεμικής οικονομίας, ο ελληνικός λαός θα πληρώσει υπέρογκα ποσά, όχι για τις αμυντικές ανάγκες όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά για τις ανάγκες και τα πολεμοκάπηλα σχέδια του ΝΑΤΟ».

Είπε ότι η κυβέρνηση έχει «εξασφαλισμένη στήριξη και από τα υπόλοιπα κόμματα της ευρωατλαντικής συναίνεσης, άλλωστε, μαζί πανηγύρισαν, επί της ουσίας, για την επικράτηση των τζιχαντιστών-τρομοκρατών στη Συρία, δηλαδή χαιρέτισαν την απροκάλυπτη επέμβαση της Τουρκίας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε μια ανεξάρτητη χώρα».

«Εμείς, παρά τις τεράστιες διαφορές μας με το αντιλαϊκό καπιταλιστικό καθεστώς του 'Ασαντ, καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή, και την επέμβαση, και τον αναθεωρητισμό. Εσείς που μας λέτε ότι η Ελλάδα έχει εθνικό συμφέρον να εμπλακεί σε πολέμους ενάντια στον ρώσικο αναθεωρητισμό. Τώρα γιατί έχετε καταπιεί τη γλώσσα σας, τη στιγμή μάλιστα που ξεκάθαρα επωφελείται η Τουρκία και το Ισραήλ; Μάλλον προς "πρεσβεία μεριά" πρέπει να κοιτάξουμε για την απάντηση και ξέρετε καλά ποιά πρεσβεία. Αυτή που περιμένει τη νέα της ένοικο και βγαίνουν υπουργοί σας στα κανάλια και λένε ότι 'μιλάει απευθείας με τον Τράμπ και αυτό είναι πολύ καλό για τη χώρα'. Σαν δεν ντρεπόμαστε...» υπογράμμισε.

Σε ό,τι σφορά στο νέο Μεσοπρόθεσμο, είπε ότι «προβλέπει διαιώνιση των ματωμένων πλεονασμάτων, θέτει 'οροφές' στην αύξηση των δαπανών και περιορισμούς στο που αυτές θα κατευθύνονται».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατήγγειλε και τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ που «παριστάνουν ότι αντιπολιτεύονται σφοδρά την κυβερνητική πολιτική, αλλά στην ουσία είναι μία βολική αντιπολίτευση, αφού σε όλες τις στρατηγικές επιλογές στηρίζουν την κυβέρνηση», υπενθυμίζοντας ότι «μόλις την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε 9 από τα 15 άρθρα του νομοσχεδίου για τον κατώτατο μισθό».

Επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι το ΠΑΣΟΚ «δίνει στήριξη στον πιο κομβικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς κάθε τι που προτείνει (το ΠΑΣΟΚ) είναι 'κοστολογημένο' που σημαίνει ότι δεν θίγει στο ελάχιστο τους στόχους της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ματωμένων πλεονασμάτων και των ΝΑΤΟϊκών πολεμικών δαπανών».

Πρόσθεσε ότι τους ίδιους αντιλαϊκούς στόχους «συμμερίζεται και ξεπλένει στη συνείδηση του λαού και ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα ούτε από την 'αντιπολίτευση του ταγκό', ούτε από την αντιπολίτευση που αναζητά δικαίωση για τα κυβερνητικά της πεπραγμένα στα απομνημονεύμτα της Μέρκελ. Γι' αυτό και καμία προσπάθεια συγκόλλησης των θραυσμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας δεν μπορεί να αποτελέσει πραγματική ελπίδα για τον ελληνικό λαό» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μια «ωραιοποιημένη εικόνα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα», σημειώνοντας ότι «η καπιταλιστική ανάπτυξη παρουσιάζεται ως ο δρόμος για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ενώ εκείνο που ισχύει είναι το αντίθετο: η υποθήκευση των λαϊκών αναγκών, το διαρκές άνοιγμα της απόστασης ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν για να καλυφθούν αυτές - και στο βαθμο που όντως καλύπτονται, είναι η No 1 προϋπόθεση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή της ανάπτυξης με σκοπό πάντα το κέρδος των λίγων».

Αναφέρθηκε ακόμα σε νέα οικονομική κρίση «που έρχεται όλο και πιο κοντά», στις αιτίες της και στις επιπτώσεις που θα έχει στην Ελλάδα.

Τονίζοντας ότι ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει τα αδιέξοδα του συστήματος και να τα αξιοποιήσει στην πάλη του, «να επιδιώξει να βαθύνει τις ρωγμές που υπάρχουν σήμερα σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα μέχρι να γίνουν ρήγματα για την τελική ανατροπή του».

«Ο σημερινός κόσμος που βράζει και φλέγεται, εγκυμονεί και τις ευκαιρίες για να βγουν ορμητικά οι λαοί στο προσκήνιο. Μόνο έτσι μπορούμε σήμερα να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, να κατακτήσουμε και ορισμένες ανάσες ανακούφισης.

Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο σήμερα, μέρος των κερδών του, αύριο την ίδια την εξουσία του, από τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό», είπε. «Eίναι αυτονόητη η καταψήφιση από το ΚΚΕ του Προϋπολογισμού», όπως «αυτονόητη είναι και η δέσμευση ότι το ΚΚΕ θα βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να μην υλοποιηθούν οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις που περιέχονται στον Προϋπολογισμό» πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.