Τα παραλειπόμενα της επίσκεψης Γκιλφόιλ στο Μαξίμου – Η υποδοχή του Peanut και η συνάντηση με μαθητές (Βίντεο)

Ο τετράποδος ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου περίμενε τη νέα πρέσβη στα σκαλιά του κτιρίου - Βγαίνοντας, μαζί με τον πρωθυπουργό συνάντησαν και μαθητές

Κίμπερλι

Ο Peanut υποδέχτηκε στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η πρέσβης εισερχόμενη για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σταμάτησε στα σκαλιά και χάιδεψε τον τετράποδο ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος την συνόδεψε στο κτίριο κουνώντας την ουρά του.

Στη συνέχεια, κατά την έξοδό της από το Μαξίμου, η κυρία Γκιλφόιλ και ο πρωθυπουργός συνάντησαν μικρούς μαθητές, τους χαιρέτισαν και συνομίλησαν μαζί τους. 

«Χρειάζεται κάτι το σχολείο επειγόντως;», ακούγεται να ρωτάει ο κ. Μητσοτάκης. «Είμαστε εντάξει», απαντάει μια εκπαιδευτικός. «Είστε σε καλή κατάσταση ε», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, η κυρία Γκιλφόιλ χαιρετούσε ένα ένα τα παιδιά, τα οποία την υποδέχτηκαν με χαμόγελα και χαρούμενες φωνές. 

