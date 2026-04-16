Τα κρίσιμα στοιχήματα της σημερινής μάχης στη Βουλή

Της Δώρας Αντωνίου

Σε κρίσιμο τεστ όπου θα διαπιστωθεί εάν η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να ανακτά την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά από κρίσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, εξελίσσεται η σημερινή μετωπική σύγκρουση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καλείται να διαχειριστεί την παρατεταμένη πίεση που δέχεται η κυβέρνηση για μια σειρά από σκάνδαλα και υποθέσεις με αρνητικό επικοινωνιακό πρόσημο. Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εσχάτως η περίπτωση Μακάριου Λαζαρίδη, τροφοδοτούν την αντιπολίτευση με υλικό για να επιτίθεται στην κυβέρνηση.

Το αίτημα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ήρθε για να μείνει και αναμένεται ότι θα ακουστεί και σήμερα. Ο πρωθυπουργός έχει επιχειρηματολογήσει ότι σε περιόδους κρίσιμες και διεθνούς αστάθειας, όπως είναι η τρέχουσα, το στοιχείο της πολιτικής σταθερότητας είναι ένα πλεονέκτημα που η χώρα διαθέτει και που ο ίδιος δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει.

Σύμφωνα με στελέχη του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης θα κινηθεί στη σημερινή ομιλία του στη συζήτηση για το κράτος δικαίου με επίκεντρο τον άξονα «θεσμική φυγή προς τα εμπρός». Με δύο επιμέρους παραμέτρους: καταρχάς τις παρεμβάσεις που μέχρι τώρα έχει κάνει η κυβέρνηση, με στόχο να περιορίσει τις χρόνιες παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και να εκσυχρονίσει τη λειτουργία του. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η επιδίωξη να περιοριστεί στο ελάχιστο η ανθρώπινη διαμεσολάβηση, ώστε να περιοριστούν οι εστίες που ευνοούν την πελατειακή νοοτροπία, τις «εξυπηρετήσεις», τη διαφθορά και τη συναλλαγή. Κατά δεύτερον, ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να αναδείξει τις βασικές κατευθύνσεις των παρεμβάσεων που η πλειοψηφία θα επιδιώξει στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Και επί αυτών θα καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν, για να δείξουν εάν πράγματι εννοούν όσα λένε για ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου.

Βεβαίως, ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να αποφύγει να τοποθετηθεί πάνω στα θέματα που η αντιπολίτευση αναδεικνύει, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. Και, σύμφωνα με συνεργάτες του, θα δώσει απαντήσεις για όλους τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται.

Είναι κοινή διαπίστωση, πάντως, ότι η σημερινή δεν θα είναι μια εύκολη μέρα στη Βουλή. Οι υψηλοί τόνοι πολιτικής αντιπαράθεσης κυριαρχούν πλέον στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και η κυβέρνηση υφίσταται πίεση σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση, που αξιοποιεί τις τρέχουσες εξελίξεις σε δύσκολα θέματα, όπως οι υτποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κλίμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος έχει βαρύνει. Οι χειρισμοί που έγιναν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την άφιξη της δεύτερης δικογραφίας στη Βουλή και η «οριζόντια» διαχείριση που φάνηκε να επιλέγεται, χωρίς να δοθεί περιθώριο για ανάδειξη των επιμέρους διαφορών κατά περίπτωση, προκάλεσαν πολλά παράπονα μεταξύ των βουλευτών, οι οποίοι μεταφέρουν προς την κυβερνητική ηγεσία ότι αισθάνονται ανυπεράσπιστοι.

Ενα από τα στοιχήματα της σημερινής ομιλίας του πρωθυπουργού είναι να καταφέρει να αποκαταστήσει την συνοχή και να ενισχύσει το φρόνημα της κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία εξέπεμψε μήνυμα ενόχλησης και για την περόιπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη και το γεγονός ότι οι βουλευτές καλούνται να απολογηθούν για τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως.

Πηγή: skai.gr

