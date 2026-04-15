«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης να βγει νικητής και τόνισε ότι οι σκέψεις όλων είναι μαζί του. Ανέφερε συγκεκριμένα:

«Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του».

Πηγή: skai.gr

