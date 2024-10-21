Της Πηνελόπης Γκάλιου

Διπλό μέτωπο έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την εβδομάδα που ανοίγεται από σήμερα στη Βουλή, όπου θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα όπως τα εθνικά θέματα αλλά και για την πυροπροστασία της χώρας, τα οποία εγείρουν ενστάσεις και αντιδράσεις όχι μόνο στις πτέρυγες της αντιπολίτευσης αλλά και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης.

Η αρχή θα γίνει με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος αύριο θα σηκώσει και στους δικούς του ώμους – αφού προηγήθηκαν και άλλοι κορυφαίοι Υπουργοί – το βάρος της λείανσης των αιχμών που διατυπώνονται στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ για τα εθνικά θέματα, με αποκορύφωμα την πρόσφατη, νέα αμφισβήτηση του Αντώνη Σαμαρά από την Κύπρο. Ο κ. Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ, που είναι μέλη της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, για όλες τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό.

«Η Ελλάδα δεν συζητά κυριαρχικά δικαιώματα», αναμένεται να επαναλάβει για πολλοστή φορά, εμφατικά, ο Υπουργός Εξωτερικών, θέτοντας τα σαφή όρια των ελληνικών θέσεων, αλλά και επιχειρώντας να προκαταλάβει τυχόν σχετική κριτική από βουλευτές που θα παρίστανται στην ενημέρωση. Παράλληλα ενόψει και της επικείμενης έλευσης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, Χακάν Φιντάν, στις 8 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και από το αυριανό εσωκομματικό βήμα, θα διαμηνύσει προς πάσα κατεύθυνση τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας οι οποίες έχουν ξεκαθαριστεί κατ' επανάληψη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, όπως και το γεγονός πως επειδή υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι συζήτησης με την Τουρκία, δεν σημαίνει καμία υποχώρηση. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, φρόντισε τα μηνύματα που απηύθυνε προς τα δεξιότερα της ΝΔ κόμματα, να ακουστούν προς πάσα κατεύθυνση, προς αποφυγήν νέας γκρίνιας και αιχμών.

«Το ότι το συζητάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Ούτε ξεπουλάμε, ούτε προδίδουμε κανέναν» είπε αυστηρά μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. «Η Ελλάδα, λοιπόν, και σε αυτό στηρίζω απόλυτα τον Υπουργό Εξωτερικών, θα εξακολουθεί να συνομιλεί με την Τουρκία, όπως το έχουμε ήδη κάνει. Έχω συναντηθεί έξι φορές με τον κ. Ερντογάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε συμφωνήσει ή ότι είμαστε κοντά σε μία συμφωνία για τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» σημείωσε.

Τις ίδιες διαβεβαιώσεις αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός και από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, την Τετάρτη, παρότι το θέμα σύγκλησης είναι ο απολογισμός της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με πρωτοβουλία του ίδιου του πρωθυπουργού. Ωστόσο, το γεγονός ότι θα είναι η πρώτη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, μετά τις ευρωεκλογές, και έχοντας μεσολαβήσει σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει, ή έχουν αλλάξει τους συσχετισμούς στα έδρανα της αντιπολίτευσης, η συζήτηση αναμένεται να είναι εφ' όλης της ύλης και να επεκταθεί σε όλα τα καίρια ζητήματα που απασχολούν την πολιτική σκηνή και την κοινωνία.

Μια συζήτηση, που αποκτά, εκτός των άλλων, και ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον ως προς τον επανακαθορισμό των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και των αντιπολιτευτικών τόνων, μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, τη ρευστότητα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη δημοσκοπική -προς το παρόν- ενδυνάμωση κομμάτων «πιο δεξιά» από τη ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως - σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές - φέρεται αποφασισμένος να μην αφήνει καμία αιχμή εναντίον του ίδιου και της κυβέρνησής του, αναπάντητη, επιχειρώντας να βάλει τέλος ή αν περιορίσει στο ελάχιστο, ανοίκειες επιθέσεις, συκοφαντίες και fake news που χρησιμοποιούν πολιτικοί του αντίπαλοι, ελλείψει επιχειρημάτων και πολιτικού αντίλογου.

