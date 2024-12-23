Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ενόψει του επόμενου ΚΥΣΕΑ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων και για τους δύο θόλους (iron dome), έναν αντιαεροπορικό και έναν αντιdrone.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοικητική δομή που θα τους διαχειρίζεται θα είναι έτοιμη έως τον Φεβρουάριο, οι προσφορές των εταιρειών αναμένονται μέχρι το καλοκαίρι όταν και θα γίνει ο διαγωνισμός και οι θόλοι θα είναι λειτουργικοί από τον Φεβρουάριο του 2026.

Αναλυτικότερα, τα τρία στάδια – ορόσημο για την ανάπτυξή του Iron Dome

Το πρώτο πρόκειται να γίνει γνωστό άμεσα και αφορά τη Νέα Δομή Δυνάμεων. Στην ουσία προστίθενται μια νέα Διοίκηση, η Διακλαδική Αντιαεροπορική Διοίκηση η οποία θα ελέγχει την επιχειρησιακή λειτουργία του νέου «θόλου», των αντιαεροπορικών και των αντι- drone συστημάτων.

Το 1ο εξάμηνο του 2025 θα «τρέξει» ένας διαγωνισμός για συστήματα από Γαλλία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Αθήνα θέλει να ξέρει τι είδους προσφορές θα τεθούν και στη συνέχεια να εξεταστούν.

Το τρίτο ορόσημο είναι η επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος η οποία υπολογίζεται περίπου τον Φεβρουάριο του 2026.

Πηγή: skai.gr

