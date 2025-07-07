Την έφοδο του Ρουβίκωνα το πρωί της Δευτέρας στο πολιτικό του γραφείο σχολίασε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

«Σήμερα το πρωί ο Ρουβικωνας έγραψε συνθήματα έξω από το γραφείο μου κ πέταξε τρικάκια. Πράξεις σαν και αυτές δείχνουν, ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Γι αυτό και θα συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή και επιτυχία» ανέφερε.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα έξω από το γραφείο του: «Κάτω τα χέρια από τις δημόσιες δομές απεξάρτησης και ψυχικής υγείας», ενώ πέταξαν και τρικάκια.

Πηγή: skai.gr

