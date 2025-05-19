Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρέστη στις εκδηλώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης «Η φλόγα της μνήμης» στο μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας όπως αυτή καθιερώθηκε το 1994 από τη Βουλή των Ελλήνων μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου.

Τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που ήρθαν εδώ, στον τόπο τους, και μεγαλούργησαν.

Έχουμε χρέος, ως πολιτεία, να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρξει διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας. Δεν είναι μόνο ένα εθνικό στοίχημα. Είναι ένας πανανθρώπινος στόχος. Γιατί μόνο η ισχυρή συλλογική μνήμη είναι δύναμη αποτροπής ανάλογων θηριωδιών κατά της ανθρωπότητας, ιδιαίτερα σε μια εποχή που αυτός ο εφιάλτης είναι ακόμα εδώ».

Πηγή: skai.gr

