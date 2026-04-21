Σε συντονιστική σύσκεψη ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου με την Περέφερεια Θεσσαλίας, συμμετείχε υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σήμερα στη Λάρισα. Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στην ενίσχυση του μηχανισμού και την ανάγκη έμφασης στην πρόληψη.

«Στόχος είναι να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα ενός δύσκολου καλοκαιριού» είπε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός τονίζοντας πως «συνολικά ο μηχανισμός ενισχύεται και βρίσκεται σε ένα στάδιο ωριμότητας».

«Ήδη έχει ενισχυθεί το προσωπικό, όπου περιλαμβάνει 18.000 άτομα, ενώ έχουν δημιουργηθεί 21 μονάδες δασοκομάντος σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, παραλαμβάνονται διαρκώς νέα συστήματα και οχήματα», είπε ο υφυπουργός και συμπλήρωσε πως «η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ. Η προστασία πρέπει να μεταλλάσεται και να δυναμώνει χρόνο με τον χρόνον καθώς και η απειλή μεταβάλλεται συνεχώς».

Αναφερόμενος στις φετινές συνθήκες, υπογράμμισε ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις συνέβαλαν στη συγκέντρωση υδάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο η έντονη ανάπτυξη της βλάστησης δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο, καθώς μπορεί να αποτελέσει καύσιμη ύλη εάν δεν υπάρξει κατάλληλη διαχείριση.

Τέλος, τόνισε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα προληπτικά μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας είπε ότι είναι σημαντικό που η Περιφερειακή Διεύθυνση της Πυροσβεστικής βρίσκεται στο ίδιο κτήριο με την Πολιτική Προστασία, σημειωνοντας πως αυτό το γεγονός βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, αναφερόμενος σε πρόσφατα περιστατικά πυρκαγιών, ενώ σχετικά με την προετοιμασία φέτος, κατέστησε σαφές ότι ο σχεδιασμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν μια διαρκή διαδικασία βελτίωσης και προσαρμογής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.