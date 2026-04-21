Ο Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β' του Μονακό

Με τον πρίγκηπα Αλβέρτο Β' του Μονακό συναντήθηκε ο Πρόεδρος τςη Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Υψηλότατε Πρίγκιπα του Μονακό, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Είμαι βέβαιος πως η επίσκεψή σας όχι απλώς θα επιβεβαιώσει τις άριστες διμερείς μας σχέσεις, Ελλάδος και Μονακό, αλλά θα δώσει μία περαιτέρω ενίσχυση στη συνεργασία των χωρών μας.

Ξέρω πολύ καλά, κύριε Υψηλότατε, το ενδιαφέρον σας για τις σχέσεις των χωρών μας, οι οποίες είναι και γεωγραφικές και ιστορικές, βαθιές. Μία ισχυρή, ιστορική, ερμηνεία του ονόματος Μονακό προέρχεται από το ότι Φωκαείς, άποικοι από τη Φώκαια, τον 6ο αιώνα π.Χ., ίδρυσαν αποικία ξεκινώντας από τη Μασσαλία, που ονομάστηκε Μόνοικος. Και από τη λέξη «Μόνοικος», από το όνομα «Μόνοικος», προήλθε και η ονομασία Μονακό», ανέφερε ο κ. Τασούλας

Στη συνέχεια είπε πως «Άλλος μεγάλος μας δεσμός, Υψηλότατε, είναι η Μεσόγειος, δεσμός αιώνων. Η Μεσόγειος που είναι η μεγάλη σας έγνοια, που είναι η μεγάλη σας αγάπη, η φροντίδα της, έχει να κάνει με το ότι, από κοινού, αντιμετωπίζουμε τις απειλές που δέχεται η Μεσόγειος, όπως και όλες οι θάλασσες από την κλιματική κρίση, την περιβαλλοντολογική κρίση και μας ενδιαφέρει και στην εσωτερική μας και την εξωτερική μας πολιτική, Υψηλότατε, και το Μονακό και την Ελλάδα να προστατεύσουμε αυτό το απειλούμενο θαλάσσιο οικοσύστημα, από την κλιματική κρίση και από τις μεγάλες απειλές που δέχεται»

«Υπάρχει ένας άλλος δεσμός, μοναδικός, ο οποίος μας συνδέει επίσης, είναι η ιδιότητά σας ως ενός από τα παλαιότερα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Καθώς η χώρα μας είναι η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιλαμβάνομαι πως αυτή σας η ιδιότητα και η αγάπη σας για τον παγκόσμιο αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνδέεται και με την καταγωγή τους. Συνδέεται δηλαδή και με τη χώρα που τους γέννησε. Και βεβαίως υπάρχει η ισχυρή κοινότητα, κυρίως επιχειρηματική, Ελλήνων στο Μονακό, που είναι μια σημαντική γέφυρα που μας ενώνει και που αυτή η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για κοινές αναζητήσεις και κοινές επενδύσεις στη ναυτιλία, στην πράσινη ανάπτυξη και στην τεχνολογία.

Κωνσταντίνος Τασούλας - Πρίγκιπας Αλβέρτος

Δεν είναι όμως η κλιματική κρίση και οι απειλές της στο περιβάλλον, στη θάλασσα, στη Μεσόγειο που μας απασχολούν και μας δοκιμάζουν. Η συνολική αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία οικοδομήθηκε και σταθεροποιήθηκε για οκτώ περίπου δεκαετίες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή ακριβώς η αρχιτεκτονική ασφαλείας έχει αμφισβητηθεί, έχει διασαλευθεί τα τελευταία χρόνια. Και δεχόμαστε ιδιαίτερες, ποικίλες και κρίσιμες προκλήσεις από τις πολεμικές αναμετρήσεις, οι οποίες δοκιμάζουν την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια.

Ελπίδα και παράγων διευθέτησης αυτών των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο σημερινός κόσμος και ιδιαίτερα η περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι η καλόπιστη συνεργασία των χωρών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η χώρα μου είναι προσηλωμένη στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και νομίζουμε ότι μόνο αυτή η μέθοδος, αυτή η προσήλωση, είναι δυνατόν να επιφέρει εκτόνωση αυτών των πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων που δοκιμάζουν την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τις περιοχές της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο», είπε χαρακτηριστικά.

«Προσβλέπω, λοιπόν, στην παρουσία της υπουργού Εξωτερικών του Μονακό, στην παρουσία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, ώστε οι διμερείς συζητήσεις που θα κάνουμε με τις αντιπροσωπείες μας αμέσως μετά, να μας διευκολύνουν και στο να χαράξουμε μια κοινή πορεία εν μέσω όλων αυτών των προκλήσεων. Μια κοινή πορεία η οποία θα αναζητά λύσεις, θα αναζητά διεξόδους σε όσα ανέφερα προηγουμένως. Και είμαι βέβαιος, ότι εάν το παράδειγμα των δικών μας διμερών σχέσεων ακολουθηθεί και από άλλες χώρες, η ανθρωπότητα και ο πλανήτης θα ήταν πολύ πιο ήρεμος και πολύ πιο ασφαλής. Προσβλέπω λοιπόν, Υψηλότατε, καλωσορίζοντας εσάς και τους συνεργάτες σας στη συνομιλία μας, στη συνεργασία μας, ώστε οι προκλήσεις να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο», κατέληξε ο κ. Τασούλας.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την υποδοχή και στη συνέχεια είπε: «Το υπογραμμίσατε πάρα πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε, όντως η Ελλάδα και το Μονακό έχουν σχέσεις οι οποίες υπάρχουν εδώ και αιώνες, πανάρχαιες σχέσεις, θα έλεγα, παρ’ όλο που οι διπλωματικές σχέσεις, επισήμως, πιο συγκεκριμένα και πιο τυπικά, ξεκίνησαν μόλις το 2008 με το προξενείο. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί οι χώρες μας σχετίζονται εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Έχουν ως κοινό σημείο τη Μεσόγειο, τη Λεκάνη της Μεσογείου. Συμμετέχουν και οι δύο χώρες μας στον πολιτισμό της Λεκάνης της Μεσογείου, τον πολιτισμό της ειρήνης, της αλληλοβοήθειας, της επικοινωνίας, γιατί η θάλασσα είναι δίαυλος επικοινωνίας για τους ανθρώπους, οι οποίοι εμφορούνται από αυτά τα στοιχεία στον πολιτισμό τους»

«Πολύ σωστά, αναφερθήκατε στην ετυμολογία της λέξης «Μονακό», από τον «Μόνοικο», σύμφωνα με τα γραπτά κείμενα, πράγματι, έτσι έχει αναφερθεί. Μόνοικος λεγόταν ο Λιμένας του Ηρακλή γιατί θεωρείται ότι ο Ηρακλής είχε περάσει από αυτό το σημείο. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς που έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε, να συναντηθούν οι αντιπροσωπείες μας και να εντρυφήσουμε στο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε έτσι περαιτέρω τις σχέσεις μας», συμπλήρωσε.

«Οι δεσμοί μας είναι ισχυροί. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα στο Πριγκιπάτο του Μονακό, η οποία είναι πολύ δραστήρια στην οικονομική ζωή και η οποία αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες με συνδέσμους και συλλόγους που έχει και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Είμαστε εδώ, επίσης, για να συζητήσουμε και για ένα θαλάσσιο έργο που επιθυμούμε, όπως αυτά που έχετε στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, θαλάσσιες ζώνες όπου μπορούμε να έχουμε προστατευόμενη περιοχή και να προστατεύσουμε το οικοσύστημα και τα είδη. Μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε και για τη γαλάζια οικονομία, δηλαδή την ανάπτυξη πόρων αλλά με αειφορία, με την προστασία για τη διασφάλιση της συνέχειας αυτών των πόρων», υπογράμισσε ο Πρίγκηπας Αλβέρτο ο Β'.

Τέλος ανέφερε πως «Για όλα αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε στη συνέχεια στις διμερείς μας συναντήσεις, όπου και θα εξετάσουμε πώς θα αναπτύξουμε και θα καλλιεργήσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας. Πολύ ορθά υπογραμμίσατε τις αναρίθμητες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα λόγω των συρράξεων παντού στον κόσμο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Συμμεριζόμαστε απόλυτα την άποψή σας. Δεν υπάρχει άλλο μέσο παρά μόνο η πολυμερής προσέγγιση, η διπλωματία, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η εναπόθεση της διαδικασίας στη διαμεσολάβηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ούτως ώστε να δοθούν λύσεις, να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδα και να επιλυθούν τα προβλήματα και οι συρράξεις που βασανίζουν τους ανθρώπους και καταφέρουν πολύ μεγάλα πλήγματα στην οικονομία. Σε όλα όσα αναφερθήκατε να ξέρετε ότι είμαστε απολύτως σύμφωνοι και σας ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

