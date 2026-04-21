Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις στήριξης άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στο άμεσο μέλλον, ακόμη και εντός της Τετάρτης (22/4).

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Μαρινάκης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τα δημοσιονομικά δεδομένα που πρόκειται να ανακοινωθούν, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα», κάτι που – όπως ανέφερε – θα ανοίξει τον δρόμο για άμεσες πρωτοβουλίες από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι τελικές αποφάσεις εξαρτώνται από την οριστικοποίηση των στοιχείων για το πλεόνασμα, τονίζοντας πως «δεν έχουν κλειδώσει και τα μέτρα».

«Πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα, ενδεχομένως και αύριο. Επειδή δεν έχουμε τελική εικόνα για το πλεόνασμα, δεν έχουν κλειδώσει και τα μέτρα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Σημειώνεται ότι ο στόχος ήταν αρχικά 3,7%, το οποίο έχει αναθεωρηθεί άλλες δυο φορές, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4,9%. Πρόκειτια για μια υπέρβαση της τάξεως των 2,6 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

