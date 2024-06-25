Μέτωπο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη το βράδυ της Δευτέρας, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι παρέλαβε «καμμένη γη» από την προηγούμενη διοίκηση, βάζοντας στο κάδρο επί της ουσίας τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος.

Στο «μανιφέστο» του στα social media ο κ. Κασσελάκης βάλλει κατά πάντων και προμηνύει ότι προτίθεται να προβεί σε ριζικές αλλαγές, προαναγγέλλοντας μέχρι και απολύσεις, ενώ αναφέρεται ευθέως και σε «μαύρο χρήμα» με σαφή υπονοούμενα για την ηγεσία του προκατόχου του. Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης απευθύνεται στους ψηφοφόρους και αναφέρεται στο «σύστημα» που «θέλει να σας επιβάλλει και το πρόβλημα και τη λύση», αφήνοντας αιχμές για τη χρονική περίοδο που γίνεται η συζήτηση για μία πιθανή συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ.

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε.



Ανησυχείτε για το πώς θα βγει ο μήνας. Για το μέλλον των παιδιών σας. Για το μέλλον της χώρας μας.



Ανησυχείτε για το πώς θα ξεκολλήσουμε από τη στασιμότητα. Για το πώς ο προοδευτικός κόσμος θα πάρει τα ηνία από τη Δεξιά που κυβερνά για… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 24, 2024

Προσπαθώντας να καταλαγιάσει τα πνεύματα, ο πρώην γραμματέας του κόμματος, Παναγιώτης Ρήγας δήλωσε το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ πως δεν υπήρχε κανένα χρέος στην Κουμουνδούρου όταν ο ίδιος εκτελούσε χρέη γραμματέα, ενώ προσέθεσε πως την επόμενη περίοδο έγιναν υπερβάλλοντα έξοδα, εξηγώντας ότι έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψιν ότι λόγω χαμηλότερου ποσοστού θα λάμβανε το κόμμα μικρότερη χρηματοδότηση.

«Ο Στέφανος είπε κάτι πολύ απλό, δεν μιλάει για μαύρα χρήματα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι σαφές. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ είπε, γιατί είναι αρχηγός σήμερα. Ποτέ δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ 'μαυρα', σας το λέω εγώ. Είναι ο πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρός λέει για τη δική του περίοδο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, η οποία εστίασε στον «επίπονο εξορθολογισμό», αναγνωρίζοντας ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο τα οικονομικά του κόμματος δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, με τα πράγματα να είναι «οριακά», όπως επεσήμανε στους «Αταίριαστους».

«Δεν μπορώ να προτρέξω για το τι εννοεί ο κ. Κασσελάκης όταν λέει πως παρέλαβε καμμένη γη, θα πρέπει να το διευκρινίσει ο ίδιος. Θα σταθώ στο ότι τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, αυτό που λέει είναι ότι δεν θα συμβιβαστεί σε τίποτα, με την έννοια ότι δεν θα πάρει μαύρο χρήμα για να σωθούν τα οικονομικά του κόμματος».

«Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα διαυγή και καθαρά και ήταν η κομματική του επιχορήγηση, ήταν οι εισφορές των βουλευτών. Όταν εγώ ήμουν βουλευτής έδινα κάθε μήνα 2.150 ευρώ από τη βουλευτική μου αποζημίωση και βέβαια οι εισφορές των μελών του και έτσι πορεύτηκε αυτό το κόμμα για να το πάρει η σημερινή ηγεσία χωρίς ένα ευρώ χρέος. Αν υπάρχει κάτι άλλο, από αυτά τα οποία λέω, να ειπωθεί καθαρά και χωρίς υπονοούμενα», σχολίασε και ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα» της ΕΡΤ.

Αποστολάκης: Ξέρετε κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα;

Στο μεταξύ, ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης ανέφερε ότι «όλα τα κόμματα έχουν μαύρο χρήμα».

«Ξέρετε κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα; Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα έχουν μαύρα, όλα τα κόμματα ενισχύονται, όλα τα κόμματα δέχονται χρήματα από υποστηρικτές. Η διαδικασία με την οποία διαχειρίζονται τα χρήματα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά το ότι διακινούνται χρήματα μαύρα στα κόμματα είναι γεγονός», είπε ο κ. Αποστολάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά».

Παράλληλα, ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ρήξη μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν νομίζω ότι έχει ούτε ο Κασσελάκης τάσεις να επικρίνει τον Τσίπρα ούτε ο Τσίπρας να μειώσει τον Κασσελάκη και οι δύο κινούνται προς την κατεύθυνση να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα.

Τεμπονέρας: Μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι υπάρχει υπόνοια για την ηγεσία Τσίπρα

Από την πλευρά του, ο Διονύσης Τεμπονέρας δήλωσε έκπληκτος από τις καταγγελίες του Στέφανου Κασσελάκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «προσωπικά μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ειδικά για ζητήματα ηθικής τάξης που αφορούν την ηγεσία Τσίπρα».

«Παρατηρώ φαινόμενα και μηνύματα ανησυχητικής εσωστρέφειας. Αυτό δεν χρειάζεται. Είναι η ώρα να κοιτάξουμε έξω και μπροστά όχι πίσω και μέσα. Και αυτό αφορά το σύνολο του προοδευτικού χώρου. Ο κόσμος ψάχνει συνθέσεις και υπερβάσεις των αντιθέσεων του χθες», επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Action24, αναμένοντας ότι όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν και να επεξηγηθούν στις συνεδριάσεις των οργάνων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

