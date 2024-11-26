Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει θιασώτης του δόγματος του «δεδομένου συμμάχου»

«Είναι απαράδεκτο ο ΓΓ ΝΑΤΟ να τονίζει ότι "θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα της επικράτειας του ΝΑΤΟ" και ο Έλληνας Πθ να μην υπογραμμίζει την υποχρέωση της Τουρκίας να σέβεται την επικράτεια της Ελλάδας», αναφέρεται στην ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ

«Η επικίνδυνη και ΙΧ εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στη βάση του δόγματος του "δεδομένου συμμάχου", την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει συστηματικά, ως πλήγμα στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας, επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε περί "αφοσιωμένου συμμάχου"», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αποδεικνύεται ξανά, λοιπόν, ότι ο κ. Μητσοτάκης παραμένει θιασώτης του δόγματος του "δεδομένου συμμάχου", χωρίς να υπολογίζει τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής για την χώρα», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «από 'κει και πέρα, καλό θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης αντί να κάνει γενικόλογες αναφορές περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου, να μην αντιτίθεται σε αυτό, όταν δεν εξυπηρετεί τα μικροπολιτικά του συμφέροντα, όπως υποδηλώνει η ρητή διαφωνία της κυβέρνησης με την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για έκδοση διεθνούς εντάλματος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπ. Νετανιάχου».

«Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο ο ΓΓ ΝΑΤΟ να τονίζει ότι "θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα της επικράτειας του ΝΑΤΟ" και ο Έλληνας Πθ να μην υπογραμμίζει την υποχρέωση της Τουρκίας να σέβεται την επικράτεια της Ελλάδας όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 1 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον», καταλήγει η ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

