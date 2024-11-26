«Η επικίνδυνη και ΙΧ εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στη βάση του δόγματος του "δεδομένου συμμάχου", την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει συστηματικά, ως πλήγμα στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας, επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε περί "αφοσιωμένου συμμάχου"», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αποδεικνύεται ξανά, λοιπόν, ότι ο κ. Μητσοτάκης παραμένει θιασώτης του δόγματος του "δεδομένου συμμάχου", χωρίς να υπολογίζει τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής για την χώρα», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «από 'κει και πέρα, καλό θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης αντί να κάνει γενικόλογες αναφορές περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου, να μην αντιτίθεται σε αυτό, όταν δεν εξυπηρετεί τα μικροπολιτικά του συμφέροντα, όπως υποδηλώνει η ρητή διαφωνία της κυβέρνησης με την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για έκδοση διεθνούς εντάλματος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπ. Νετανιάχου».

«Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο ο ΓΓ ΝΑΤΟ να τονίζει ότι "θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα της επικράτειας του ΝΑΤΟ" και ο Έλληνας Πθ να μην υπογραμμίζει την υποχρέωση της Τουρκίας να σέβεται την επικράτεια της Ελλάδας όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 1 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον», καταλήγει η ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

