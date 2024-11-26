Ακόμα ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το κόμμα. Πρόκειται για τον Γιάννη Σαρακιώτη ο οποίος όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος και να το αφήσει με 28 βουλευτές, τρεις λιγότερους από το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Φθιώτιδας είχε συνάντηση σήμερα στην Κουμουνδούρου με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο. Ο κ.Σαρακιώτης φαίνεται να του εξέφρασε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που έχει για να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γιάννης Σαρακιώτης αναμένεται να παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής και όπως όλα δείχνουν προς το παρόν δεν σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο κόμμα που ίδρυσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

