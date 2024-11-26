Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε τροχιά εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Σαρακιώτης

Ο βουλευτής Φθιώτιδας συναντήθηκε σήμερα με τον Σωκράτη Φάμελλο όπου και του εξέφρασε όπως φαίνεται τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που έχει

Σαρακιώτης ΣΥΡΙΖΑ

Ακόμα ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το κόμμα. Πρόκειται για τον Γιάννη Σαρακιώτη ο οποίος όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος και να το αφήσει με 28 βουλευτές, τρεις λιγότερους από το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Φθιώτιδας είχε συνάντηση σήμερα στην Κουμουνδούρου με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο. Ο κ.Σαρακιώτης φαίνεται να του εξέφρασε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που έχει για να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.  

Ο Γιάννης Σαρακιώτης αναμένεται να παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής και όπως όλα δείχνουν προς το παρόν δεν σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο κόμμα που ίδρυσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark