Με την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ξεκινά την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου και με πόρους 54 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα γίνουν 37.000 απογευματινά χειρουργεία για ασθενείς που βρίσκονται, σύμφωνα με την ενιαία λίστα χειρουργείων, σε αναμονή πάνω από τέσσερις μήνες. Οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν σε αναμονή για πάνω από ένα έτος έχουν ήδη ειδοποιηθεί και είναι σε διαδικασία προεγχειρητικού ελέγχου. Ο αριθμός των προγραμματισμένων ραντεβού αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες καθώς ακόμα περισσότερα νοσοκομεία θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε ότι «τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία αποδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει πραγματική κοινωνική πολιτική. Η βελτίωση της ζωής των πολιτών είναι το πρώτο μας μέλημα και γι' αυτό συνεχίζουμε την προσπάθεια στηρίζοντας το ΕΣΥ διευκολύνοντας τους ασθενείς και επιταχύνοντας τις διαδικασίες χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουμε αυτόν το στόχο».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε στη συνέχεια ότι «με πρόσθετες θετικές ρυθμίσεις κατατέθηκε χθες στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο με τίτλο "Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις"». Και αναφέρθηκε στις κυριότερες νέες διατάξεις και σε όσα αυτές αφορούν.

Επεσήμανε ότι πέραν αυτών στο φορολογικό νομοσχέδιο «περιλαμβάνονται 12 μειώσεις φόρων και 12 μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών καθώς και διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας και του διοικητικού μοντέλου που διέπει την ΑΑΔΕ με στόχο να καταστεί ακόμα πιο αποτελεσματικό». «Συνεχίζουμε με σταθερότητα το σχέδιο για τη βελτίωση της οικονομίας, με τρόπο τέτοιο που να αντανακλάται ουσιαστικά στο εισόδημα των πολιτών, είτε μέσω άμεσων αυξήσεων, είτε έμμεσα με μειώσεις φόρων», τόνισε.

Πέρασε στη συνέχεια στο σχέδιο νόμο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/2555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση.

«Στόχος του σχεδίου νόμου και της Οδηγίας είναι να ενδυναμώσει το πλαίσιο στη χώρα μας, θεσπίζοντας αυστηρότερες απαιτήσεις και να αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών, την επικοινωνία και τη συνεργασία των κρατών της Ένωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση προβλέπει την ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων και συστημάτων κρίσιμης σημασίας για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις. Συγκεκριμένα, οι φορείς που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, θα πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κυβερνοαπειλές. Επιπλέον, καθορίζονται μηχανισμοί έγκαιρης αναφοράς περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων και μηχανισμοί ελέγχου που θα διασφαλίσουν ότι οι οργανισμοί συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε πως «αρμόδια αρχή ελέγχου και εποπτείας είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Με την ψήφιση του νέου νόμου αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση σε υπηρεσίες, προϊόντα και ειδικούς κυβερνοασφάλειας. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ότι η Εθνική Αρχή θα προετοιμάσει σχετικά προγράµµατα εκπαίδευσης, παρέχοντας τη δυνατότητα πιστοποίησης, σε συνεργασία µε συναρμόδιους φορείς».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε ένα άλλο νομοσχέδιο που εισάγεται την Πέμπτη προς συζήτηση. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ν/σ του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δαπάνης».

Υπογράμμισε σε τι αφορούν οι κυριότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που είναι συνοπτικά: στην ενίσχυση του ΕΣΥ και των Υγειονομικών Δομών, στη Φαρμακευτική Δαπάνη, στις μεταρρυθμίσεις Δομών Υγείας, στα κίνητρα σε προβληματικές περιοχές, στην Ψυχική Υγεία, στην εκμετάλλευση αποθηκευμένων πόρων και χρήση πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων και στις προσαρμογές σε διαδικασίες σύμβασης, διαχείρισης προσωπικού και χρηματοδότησης για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός αναχωρεί για τη Λευκωσία, όπου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη Διακυβερνητική Διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου. «Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Ιούλιο του 2023 να θεσμοθετήσουν με αυτό τον τρόπο τον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση της συνεργασίας Αθήνας-Λευκωσίας σε μια σειρά από πεδία», σημείωσε.

