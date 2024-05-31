Απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη στον ΣΚΑΪ έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όταν ο Κασσελάκης ήταν στην Αμερική και πλούτιζε, εμείς ήμασταν εδώ και παιδευόμασταν» είπε ο Μάκης Βορίδης, θέλοντας προφανώς να μας πείσει να αγνοήσουμε το παρελθόν. Όταν, όμως, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ βρισκόταν στην Αμερική κι εργαζόταν ασταμάτητα σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό τομέα για να πετύχει τους στόχους του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διοριζόταν με … προτροπή του πατέρα του στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, με 10.000 τον μήνα για να κάνει το «αγροτικό» του προτού ασκήσει το κληρονομικό του δικαίωμα και στραφεί στην πολιτική...

»Ο δε κ. Βορίδης κρατούσε τσεκούρια και προσπαθούσε να πείσει πως η χούντα και η πολιτική της ήταν επιτυχημένη. Αυτό προτού «αλλάξει απόψεις». Όπως ο ίδιος βέβαια υποστηρίζει.

»Ας αντικαταστήσει λοιπόν το «παιδευόμασταν» με το «παιδεύαμε» για να είναι πιο ακριβής.

Πηγή: skai.gr

